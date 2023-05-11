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У Варшаві відкрили безкоштовний медичний центр для українців: як записатися

Фото: Медичний центр для українських біженців у Варшаві (wim.mil.pl)
Автор: Ольга Маджумдар

У столиці Польщі запрацював медичний центр для українських біженців, у якому можна пройти обстеження і лікування безкоштовно.

У закладі будуть доступні консультації лікарів різної спеціалізації, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на ua.pl.

Центр медичної допомоги біженцям (Centrum Pomocy Medycznej dla Uchodźców) у Варшаві запрацював як пілотний проект гуманітарної допомоги українцям у Польщі. Програму реалізують завдяки співпраці Військово-медичного інституту та медиків Збройних сил Королівства Йорданія.

Ціль проекту – визначити, якої допомоги найбільше потребують втікачі від війни в Україні та як її надавати, враховуючи, що у більшості людей немає із собою медичних документів.

На сайті Військово-медичного інституту зазначається, що українців, які прибули після 24 лютого 2022 року, не лише лікуватимуть, але й дбатимуть про профілактику захворювань та щеплення. Скористатися допомогою в центрі можуть такі категорії українців:

  • громадяни України;
  • неукраїнські подружжя громадян України,
  • громадяни України з Картою поляка;
  • найближчі родичі громадян України з Картою поляка.

Звернутися можна буде стосовно таких послуг:

  • консультації педіатра, терапевта, гінеколога, хірурга та психолога;
  • лабораторна та візуалізаційна діагностика;
  • щеплення для дорослих та дітей.

Фото: Огляд українських дітей у Польщі (gettyimages.com)

Записатися на прийом до лікаря можна:

  • безпосередньо в реєстратурі Центру за адресою: ul. Szaserów 128, Warszawa (будівля модульної лікарні);
  • за телефонами 261 817 852 та 261 817 865.

Згодом такі центри планують відкрити і в інших містах Польщі.

Нагадаємо, ми писали, скільки у Польщі діятиме програма безкоштовного житла.

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