У Варшаві відкрили безкоштовний медичний центр для українців: як записатися

У столиці Польщі запрацював медичний центр для українських біженців, у якому можна пройти обстеження і лікування безкоштовно.
У закладі будуть доступні консультації лікарів різної спеціалізації, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на ua.pl.
Центр медичної допомоги біженцям (Centrum Pomocy Medycznej dla Uchodźców) у Варшаві запрацював як пілотний проект гуманітарної допомоги українцям у Польщі. Програму реалізують завдяки співпраці Військово-медичного інституту та медиків Збройних сил Королівства Йорданія.
Ціль проекту – визначити, якої допомоги найбільше потребують втікачі від війни в Україні та як її надавати, враховуючи, що у більшості людей немає із собою медичних документів.
На сайті Військово-медичного інституту зазначається, що українців, які прибули після 24 лютого 2022 року, не лише лікуватимуть, але й дбатимуть про профілактику захворювань та щеплення. Скористатися допомогою в центрі можуть такі категорії українців:
Звернутися можна буде стосовно таких послуг:
Записатися на прийом до лікаря можна:
Згодом такі центри планують відкрити і в інших містах Польщі.
Нагадаємо, ми писали, скільки у Польщі діятиме програма безкоштовного житла.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.