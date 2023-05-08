40 злотих на день. Скільки у Польщі діятиме програма безкоштовного житла

У Польщі змінився термін дії програми компенсації за безплатне розміщення українських біженців. Держава виплачуватиме кошти щонайменше до кінця серпня 2023 року.

Зразок заяви про призначення такої допомоги теж змінився, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на yavp.pl.

28 квітня 2023 року міністр внутрішніх справ та адміністрації Маріуш Камінський підписав постанову про зміну зразка заяви про призначення грошової компенсації за програмою "40+" за надання житла біженцям з України.

Новий зразок заяви почав діяти з 3 травня. Від попереднього він відрізняється тим, що до списку місяців, за які можна отримати компенсацію, додали травень, червень, липень та серпень 2023.

Державна програма допомоги втікачам від війни передбачає, що приватні особи отримують по 40 злотих за біженця на добу (357 грн), що включає забезпечення харчуванням та необхідними житловими умовами. Цією програмою користуються як польські родини, так і готелі та гуртожитки. За поселення матері з двома дітьми власник житла за умовами компенсації отримує 3600 злотих на місяць (790 євро).

На безкоштовне житло за цією програмою українські біженці мають право в перші 120 днів з дати прибуття до Польщі (винятки – вразливі категорії). Але власники житла обмежень не мають і можуть продовжувати приймати наступні родини з України.

Виплати в розмірі 40 злотих призначаються лише за період фактичного проживання та харчування українських біженців. Власники подають заяви до гміни, яка має на їхній розгляд один місяць. Гміна може ухвалити рішення про призначення виплати лише після перевірки умов проживання і харчування прийнятих людей з України.

Нагадаємо, ми писали, за яких умов українці мають право на пенсії у Польщі.

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