В Варшаве открыли бесплатный медицинский центр для украинцев: как записаться

В столице Польши заработал медицинский центр для украинских беженцев, в котором можно пройти обследование и лечение бесплатно.
В учереждении будут доступны консультации врачей разной специализации, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на ua.pl.
Центр медицинской помощи беженцам (Centrum Pomocy Medycznej dla Uchodzcow) в Варшаве заработал как пилотный проект гуманитарной помощи украинцам в Польше. Программа будет реализована благодаря сотрудничеству Военно-медицинского института и медиков Вооруженных сил Королевства Иордания.
Цель проекта – определить, в какой помощи больше всего нуждаются бежавшие от войны в Украине и как ее оказывать, учитывая, что у большинства людей нет с собой медицинских документов.
На сайте Военно-медицинского института отмечается, что украинцев, прибывших после 24 февраля 2022 года, будут не только лечить, но и заботиться о профилактике заболеваний и прививках. Воспользоваться помощью в центре могут следующие категории:
Обратиться можно будет по поводу следующих услуг:
Записаться на прием к врачу можно:
Со временем такие центры планируют открыть и в других городах Польши.
Напомним, что мы писали, сколько в Польше будет действовать программа бесплатного жилья.
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