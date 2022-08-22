В Варшаве открылся центр для украинцев: какую помощь там оказывают

В Варшаве для украинцев открыли центр "Пліч-о-пліч", который будет помогать беженцам консультациями, оказывать психологическую поддержку и в случае необходимости сопровождать в местные государственные органы.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сообщение от польского миграционного форума.

Основная задача центра – помощь и поддержка людей, которые приехали из Украины, спасаясь от войны. Здесь в первую очередь будут предоставлять консультации. В частности:

Будут оказывать психологическую поддержку: взрослые, подростки и дети смогут получить индивидуальное профессиональное сопровождение;

Давать общие советы: определять индивидуальные потребности и отвечать на вопросы о жилье, поиск работы, легализации в качестве беженца, доступа к медицине и образованию в Польше;

Будут консультировать о легализации пребывания в стране: помогут оформить документы или же свяжутся по телефону с учреждением, которое окажет необходимую помощь. Работу пункта консультаций обеспечивает Фонд "Наш выбір".

Фото: В центре будут рассказывать о возможностях получить жилье и доступа к медицине в Польше (facebook.com/PolskieForumMigracyjne)

Украинцы, у которых есть сложная проблема, получат помощь соцработников, которые специализируются на поддержке людей, ставших жертвами насилия, представителей различных меньшинств и людей с ограниченными возможностями. Если нужно, украинцев будут сопровождать в государственные органы и помогать оформлять справки.

В центре также будет детская комната – пространство, где дети от 3 до 9 лет смогут остаться с педагогами, пока родители получают консультацию или пошли по другим делам. Работу комнаты для детей обеспечивает Фонд “Для вольності”.

Фото: График работы и адрес нового Центра для украинцев в Варшаве (facebook.com/PolskieForumMigracyjne)

График работы центра – ежедневно с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00. Предварительная запись на консультации не нужна. Все услуги предоставляются бесплатно и на украинском языке. В зависимости от потребностей клиента, консультация также может быть проведена на польском, английском, испанском, французском, грузинском, белорусском, даре, русском, чеченском и арабском языках.

Центр советов и помощи “Пліч-о-пліч” находится по адресу:

Варшава, ул. Хмельная 85/87 (ul. Chmielna 85/87).

В Фонде Польский миграционный форум напоминают, что этот адрес известен тем, кто уже получал финансовую помощь от УВКБ ООН, поскольку новый Центр помощи находится в том же помещении в Варшаве, где оформляли такие выплаты.

Напомним, в Польше объявили о выплатах украинцам, пострадавшим от войны.

Также сообщалось, когда украинцы за рубежом должны платить налоги.