В Варшаве открылся центр для украинцев: какую помощь там оказывают

В центре "Пліч-о-пліч" будут помогать с легализацией в стране и оказывать поддержку психолога
В Варшаве для украинцев открыли центр "Пліч-о-пліч", который будет помогать беженцам консультациями, оказывать психологическую поддержку и в случае необходимости сопровождать в местные государственные органы.
Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сообщение от польского миграционного форума.
Основная задача центра – помощь и поддержка людей, которые приехали из Украины, спасаясь от войны. Здесь в первую очередь будут предоставлять консультации. В частности:
Фото: В центре будут рассказывать о возможностях получить жилье и доступа к медицине в Польше (facebook.com/PolskieForumMigracyjne)
Украинцы, у которых есть сложная проблема, получат помощь соцработников, которые специализируются на поддержке людей, ставших жертвами насилия, представителей различных меньшинств и людей с ограниченными возможностями. Если нужно, украинцев будут сопровождать в государственные органы и помогать оформлять справки.
В центре также будет детская комната – пространство, где дети от 3 до 9 лет смогут остаться с педагогами, пока родители получают консультацию или пошли по другим делам. Работу комнаты для детей обеспечивает Фонд “Для вольності”.
Фото: График работы и адрес нового Центра для украинцев в Варшаве (facebook.com/PolskieForumMigracyjne)
График работы центра – ежедневно с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00. Предварительная запись на консультации не нужна. Все услуги предоставляются бесплатно и на украинском языке. В зависимости от потребностей клиента, консультация также может быть проведена на польском, английском, испанском, французском, грузинском, белорусском, даре, русском, чеченском и арабском языках.
Центр советов и помощи “Пліч-о-пліч” находится по адресу:
Варшава, ул. Хмельная 85/87 (ul. Chmielna 85/87).
В Фонде Польский миграционный форум напоминают, что этот адрес известен тем, кто уже получал финансовую помощь от УВКБ ООН, поскольку новый Центр помощи находится в том же помещении в Варшаве, где оформляли такие выплаты.
Напомним, в Польше объявили о выплатах украинцам, пострадавшим от войны.
Также сообщалось, когда украинцы за рубежом должны платить налоги.