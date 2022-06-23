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Выгоднее, чем за рубежом. Эксперт рассказал, когда беженцы вернутся в Украину

Новина українською →
Четверг 23 июня 2022 14:41
Выгоднее, чем за рубежом. Эксперт рассказал, когда беженцы вернутся в Украину Фото: Украинские беженцы в Болгарии (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

Создание рабочего места в Украине обойдется дешевле, чем содержание беженца в Европе

Беженцы гораздо быстрее будут возвращаться домой из-за границы, если будут видеть, что в Украине появятся рабочие места. Большинство из тех, кто переезжает из зоны боевых действий в относительно спокойные регионы, в первую очередь интересуются возможностями трудоустройства.

Об этом в комментарии TRAVEL РБК-Украина рассказал Анатолий Полковников, руководитель Украинского центра международного партнерства и организатор форума волонтеров.

"Один из самых частых вопросов - есть ли работа"

Значительная часть тех, кто спасается от войны, интересуются не только условиями проживания, но и возможностями пойти на работу там, куда они переезжают.

"Во время эвакуации из регионов, где идут активные боевые действия, один из самых частых вопросов от беженцев — будет ли работа там, куда мы их везем. Поэтому стратегически важно не просто перевезти переселенцев в безопасное место, но и обеспечить их работой. Тот же фактор повлияет и на возвращение беженцев обратно в Украину", — говорит волонтер.

По его словам, европейским странам финансово может быть выгоднее помогать с созданием рабочих мест в Украине, чем выделять средства на беженцев, которые находятся непосредственно за границей. С этим могут помочь международные организации, и к ним надо обращаться уже сейчас, считает Анатолий Полковников.

Страны ЕС понемногу сокращают выплаты украинцам

В ЕС все еще массово поддерживают украинцев, но уже начались сокращения некоторых льгот. Так, ряд стран отменил бесплатный проезд для беженцев, некоторые сократили ежемесячные выплаты.

Выгоднее, чем за рубежом. Эксперт рассказал, когда беженцы вернутся в Украину

Фото: Ряд стран Европы сократил помощь украинцам (Getty Images)

Недавно таким путем пошла Польша — там уже отменили ряд выплат украинцам, мотивируя это тем, что так они скорее будут искать себе постоянную работу. А в Болгарии еще в конце мая завершилась программа, по которой беженцы проживали в отелях на море, после чего их переселили "буферные зоны" со значительно худшими условиями.

"Сейчас особенно важно создавать рабочие места в безопасных регионах, на западе Украины. Можно реализовать программу, логика которой проста: если европейские страны тратят по самым скромным подсчетам 2000 евро на одного беженца за шесть месяцев, то создание одного рабочего места и места проживания в Украине стоит сейчас примерно 1000 евро. При этом человек сам себя обеспечивает и продолжает платить налоги именно в Украине", — подает идею собеседник.

По его словам, волонтерам уже удалось реализовать несколько таких кейсов.

"Это благоприятно влияет на развитие региональной инфраструктуры и в долгосрочном периоде — на демографическую ситуацию в Украине. Ведь, по разным оценкам, 30-40% беженцев не возвращаются на родину даже после окончания военных конфликтов", — добавляет он.

Напомним, ранее мы писали, как можно вернуть беженцев в Украину из-за рубежа.

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