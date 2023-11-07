Вагітність та пологи в Німеччині: яку допомогу можуть отримати українки

Німеччина приймає велику кількість українських жінок, які тікають від війни в Україні. Деяким доводиться стати матір'ю вже в цій країні.

Яку допомогу у зв'язку із вагітністю та пологами можуть отримати українки у Німеччині, РБК-Україна розповідає з посиланням на ukrainianingermany.de.

Супровід вагітності в Німеччині

Вагітні жінки у Німеччині, як і в Україні, мають стати на облік до гінеколога та відвідувати свого лікаря спершу раз на місяця, а в останні два місці – що два тижні. УЗД роблять на третьому, шостому та восьмому місяці вагітності. Результати всіх обстежень вносять до "материнського паспорта" (Mutterpass), який жінка отримує під час першого візиту до лікаря.

Якщо жінка записана на пренатальне спостереження, вона може розраховувати на допомогу акушерки, яка буде супроводжувати жінку на всіх етапах вагітності та пологів. Усі витрати покриває медичне страхування. Акушерку може порекомендувати гінеколог, але можна також знайти її самостійно самостійно за допомогою сервісу hebammensuche.de.

Вагітні у Німеччині можуть відвідувати курси підготовки до пологів,які оплачуються із каси лікарняного страхування. Рекомендацію щодо вибору курсів можуть надати гінеколог або акушерка.

Також майбутні матері можуть користатися додатковими безкоштовними консультаціями в спеціальних консультативних центрах (Schwangerschaftsberatungsstellen). Там можна отримати консультації про:

фінансову підтримку для вагітних у Німеччині;

пільги для вагітних;

реєстрацію дитини.

Найближчі консультації можна знайти на порталі familienplanung.de. За бажанням прийом може бути анонімним. Також у Німеччині існує безкоштовна телефонна лінія підтримки для вагітних за номером 0800 40 40 020.

Фото: Супровід вагітної у Німеччині (gettyimages.com)

Як обрати пологовий будинок

У пологовий будинок (Geburtshaus) чи клініку (Geburtsklinik) треба зареєструватися заздалегідь. Самостійно знайти пологовий будинок поблизу можна за допомогою сервісу hebammenverband.de, а пологову клініку – на платформі deutsches-krankenhaus-verzeichnis.de.

Пологовий будинок рекомендується обирати, якщо вагітність протікає без ускладнень. Якщо матір потребуватиме особливого супроводу, краще віддати перевагу клініці.

Після пологів породілля жінка певний час залишається у лікарні. Акушерка супроводжує як у медзакладі, так і приходить додому.

Як зареєструвати дитину та отримати виплати

Немовля треба зареструвати у Standesamt за місцем народження дитини упродовж тижня. Після чого можна оформяти дитині українське громадянство та подаватися на виплати. Для реєстрації дитини необхідно мати з собою документи:

підтвердження про народження дитини (Geburtsanzeige) – надається в пологовому;

посвідчення особи та свідоцтво про народження матері й батька;

свідоцтво про шлюб (за наявності) або свідоцтво про визнання батьківства (за необхідності).

Біженки з України отримують у Німечччині виплати громадянського доходу. Із 13 тижня вагітності вони підвищуються на 17% (502 євро+85 євро). Також можна подати заявку на необхідні речі: візочок, стільчик для годування, пеленальний столик, ліжечко.

Фото: Українки мають право на виплати громадянского доходу (gettyimages.com)

Виплати жінкам у скрутному становищі

Федеральний фонду "Мати та дитина" підтримує вагітних жінок, що цього потребують, і надає фінансову допомогу, наприклад, для придбання дитячого одягу або інших покупок після народження дитини. Українки також можуть звернутися до цього фонду.

Виплати надають тільки після перевірки майнового стану жінки та лише в тому випадку, якщо іншої соціальної допомоги, яку отримує жінка, недостатньо. Ці виплати не зараховуються не впливають на виплату громадянського доходу. Розмір і тривалість фінансування залежить від конкретної ситуації. Знайти найближчий консультаційний пункт фонду можна за посиланням.

Допомога на новонароджену дитину від України

Новонароджена дитина матиме українське громадянство, тому мати може жінка також може подати документи на виплати від України. Зараз це можна зробити дистанційно. У 2023 році сума допомоги при народженні дитини становить 41 280 гривень. При цьому одноразово виплачується 10320 грн, решта – упродовж 36 місяців (по 860 грн).

Для оформлення виплат потрібно:

відкрити рахунок в банку для соціальних виплат (це можна зробити дистанційно);

подати заяву про призначення допомоги, додавши документ про народження дитини (з присяжним перекладом).

надіслати документи поштою до органу соцзахисту за місцем проживання в Україні.

Нагадаємо, ми писали, які виплати з Jobcenter отримує сім'я з двома дітьми у Німеччині. У 2024 році суму допомоги збільшать на 12%.

Також українка розповіла про особливості життя у Німеччині. Її здивувала медицина та культура проведення вільного часу німців.

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