Беременность и роды в Германии: какую помощь могут получить украинки

Германия принимает большое количество украинских женщин, бегущих от войны в Украине. Некоторым приходится стать матерью уже в этой стране.

Какую помощь в связи с беременностью и родами могут получить украинки в Германии, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на ukrainianingermany.de.

Сопровождение беременности в Германии

Беременные женщины в Германии, как и в Украине, должны стать на учет к гинекологу и посещать своего врача сперва раз в месяц, а в последние два места – раз в две недели. УЗИ проводят на третьем, шестом и восьмом месяце беременности. Результаты всех обследований вносят в "материнский паспорт" (Mutterpass), который женщина получает во время первого визита к врачу.

Если женщина записана на пренатальное наблюдение, она может рассчитывать на помощь акушерки, сопровождающей женщину на всех этапах беременности и родов. Все расходы покрываются медицинским страхованием. Акушерку может порекомендовать гинеколог, но можно также найти ее самостоятельно с помощью сервиса hebammensuche.de.

Беременные в Германии могут посещать курсы подготовки к родам, которые оплачиваются из кассы больничного страхования. Рекомендацию по выбору курсов могут предоставить гинеколог или акушерка.

Также будущие матери могут воспользоваться дополнительными бесплатными консультациями в специальных консультативных центрах (Schwangerschaftsberatungsstellen). Там можно получить консультации по:

финансовой поддержкеу для беременных в Германии;

льготах для беременных;

регистрации ребенка.

Ближайшие консультации можно найти на портале familienplanung.de. По желанию прием может быть анонимным. Также в Германии существует бесплатная телефонная линия поддержки для беременных по номеру 0800 40 40 020.

Фото: Сопровождение беременной в Германии (gettyimages.com)

Как выбрать роддом

В роддом (Geburtshaus) или клинику (Geburtsklinik) нужно зарегистрироваться заранее. Самостоятельно найти роддом поблизости можно с помощью сервиса hebammenverband.de, а родильную клинику – на платформе deutsches-krankenhaus-verzeichnis.de.

Роддом рекомендуется выбирать, если беременность протекает без осложнений. Если мать потребует особого сопровождения, лучше предпочесть клинику.

После родов роженица женщина некоторое время остается в больнице. Акушерка сопровождает как в медучреждении, так и приходит домой.

Как зарегистрировать ребенка и получить выплаты

Младенца нужно зарестровать в Standesamt по месту рождения ребенка в течение недели. После чего можно оформить ребенку украинское гражданство и подаваться на выплаты. Для регистрации ребенка необходимо иметь с собой документы:

подтверждение о рождении ребенка (Geburtsanzeige) – предоставляется в роддоме;

удостоверение личности и свидетельство о рождении матери и отца;

свидетельство о браке (при наличии) или свидетельство о признании отцовства (при необходимости).

Беженки из Украины получают в Германии выплаты гражданского дохода. С 13 недели беременности они повышаются на 17% (502 евро+85 евро). Также можно подать заявку на необходимые вещи: коляска, стульчик для кормления, пеленальный столик, кроватка.

Фото: Украинки имеют право на выплату гражданского дохода (gettyimages.com)

Выплаты женщинам в затруднительном положении

Федеральный фонд "Мать и ребенок" поддерживает нуждающихся в беременных женщинах и оказывает финансовую помощь, например, для приобретения детской одежды или других покупок после рождения ребенка. Украинки также могут обратиться в этот фонд.

Выплаты предоставляются только после проверки имущественного положения женщины и только в том случае, если другой социальной помощи, получаемой женщиной, недостаточно. Эти выплаты не засчитываются и не влияют на выплату гражданского дохода. Размер и продолжительность финансирования зависят от конкретной ситуации. Найти ближайший консультационный пункт фонда можно по ссылке.

Пособие на новорожденного от Украины

Новорожденный ребенок будет иметь украинское гражданство, поэтому мать может также подать документы на выплаты от Украины. Теперь это можно сделать дистанционно. В 2023 году сумма пособия при рождении ребенка составляет 41 280 гривен. При этом единовременно выплачивается 10320 грн, остальные – в течение 36 месяцев (по 860 грн).

Для оформления выплат требуется:

открыть счет в банке для социальных выплат (это можно сделать дистанционно);

подать заявление о назначении пособия, добавив документ о рождении ребенка (с присяжным переводом).

прислать документы по почте в орган соцзащиты по месту жительства в Украине.

Напомним, мы писали, какие выплаты из Jobcenter получает семья с двумя детьми в Германии. В 2024 году сумму пособия увеличат на 12%.

Также украинка рассказала об особенностях жизни в Германии. Ее удивила медицина и культура проведения свободного времени немцев.

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