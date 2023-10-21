В'їзд за іншими правилами. Коли запрацює нова система перетину кордону з ЄС

Запуск Європейської системи інформації та авторизації подорожей (ETIAS) вже кілька разів відкладався. Тепер представники ЄС оголосили, що деякі частини системи запрацюють наприкінці 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews Travel.

Спочатку систему в'їзду-виїзду з ЄС (EES) після Brexit планувалося запустити у 2022 році. Але запуск не раз переносили. Спочатку на травень 2023 року, а потім перенесли на кінець року.

Коли система нарешті запрацює, мандрівники з країн, які не входять до Шенгенської зони, будуть проходити прикордонний контроль за новими правилами.

Що таке система EES?

Система в’їзду-виїзду буде автоматизованою системою реєстрації для мандрівників із Великобританії та інших (близько 60) країн, які не входять до ЄС, яким не потрібна віза для в’їзду в ЄС. До списку цих країн відноситься й Україна.

Мандрівники будуть самостійно сканувати свої паспорти чи інші проїзні документи, коли перетинають зовнішній кордон ЄС. Це правило не поширюватиметься на законних резидентів або тих, хто має довгострокові візи.

Система зареєструє ім’я мандрівника, його біометричні дані, а також дату та місце в’їзду та виїзду. Сканування обличчя та дані відбитків пальців зберігатимуться в електронній базі протягом трьох років після кожної поїздки.

Правила будуть застосовуватися при в’їзді в усі країни ЄС, крім Кіпру та Ірландії, а також у чотири країни Шенгенської зони, що не входять до ЄС: Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію та Швейцарію.

Фото: В'їзд до Євросоюзу з боку Польщі (twitter.com/Straz_Graniczna)

EES запроваджується для посилення безпеки на кордоні та виявлення мандрівників, які перевищують дозволений час перебування в Шенгенській зоні (90 днів протягом 180 днів).

EES підключать до Європейської системи інформації та авторизації подорожей (ETIAS). Громадян країн, які не входять до ЄС і яким не потрібна віза ЄС, мають попередньо отримати дозвіл на поїздку для в’їзду до блоку.

Спочатку планувалося, що ETIAS запрацює з листопада 2023 року. Тепер офіційні особи ЄС оголосили запуск на першу половину 2025 року.

Мандрівники зможуть подати заявку на ETIAS онлайн перед поїздкою за ціною 7 євро. Після затвердження електронний дозвіл на поїздку буде пов’язано з їхнім паспортом, дозвіл діятиме протягом трьох років.

Чому запуск EES затримується

Основними причинами називають проблеми з дотриманням термінів підрядниками. На всіх міжнародних сухопутних, морських і повітряних кордонах Шенгенської зони необхідно встановити автоматичні бар’єри EES.

У деяких країнах мандрівники зможуть зареєструвати свої дані в "кіосках" самообслуговування та в мобільних додатках, після чого прикордонники або автоматизовані засоби завершать перевірку. Станом на зараз повідомляється, що ЄСВ набуде чинності між третім і четвертим кварталами 2024 року.

Раніше повідомлялося, що треба знати про нову систему пропусків до ЄС.

Також стало відомо, якими будуть перевірки в рамках нової системи в'їзду.

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