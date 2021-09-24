Ужесточение правил. В Египте вступят в силу новые условия для туров и экскурсий: что изменится

Министр туризма и древностей Египта Халед аль-Анани издал указ, регулирующий работу дополнительных поездок для всех типов туристов, прибывающих в страну через туристические компании или самостоятельно. Решение вступает в силу с ноября, сообщает Egypt Independent.

Уточняется, что постановлением внесены изменения в решение, принятое еще в 2014 году о разрешении на проезд туристических групп.

"Изменения также включают создание более жесткого и четкого механизма для организации этих поездок для обеспечения прав туристических компаний и организации туристической работы", — цитирует издание заявление ведомства.

В заявлении Министерства туризма и древностей говорится, что поправки, предусмотренные новым постановлением, "приносят пользу общественным интересам в туристическом секторе, а также способствуют защите индустрии туризма и сохранению репутации Египта как туристического направления".

Что означают новые правила для туристов

Согласно указу, "необязательные" поездки должны осуществляться одним из видов туристической транспортной деятельности, лицензированных министерством, с гидом или представителем туристической компании, выполняющим такую "необязательную" поездку. Такие туры будут проходить при условии, что представитель туркомпании зарегистрирован в базе министерства. Лишь тогда он сможет сопровождать группы путешественников.

В решении также говорится, что сделки по продаже, организации или реализации любой из дополнительных поездок должны быть ограничены туристической компанией, которая привезет туристическую группу вместо дополнительной поездки.

Фото: Экскурсии в Египте (unsplash.com/calin-stan)

Согласно решению, туркомпаниям запрещается заниматься продажей, организацией или осуществлением любых дополнительных поездок туристов с любыми туристическими брокерами, посредниками или любым лицом, не уполномоченным на это. С другой стороны, компания может передать эти функции другой, но для этого надо тоже соблюдать требования - для этого будет специальная процедура, тоже утвержденная Министерством.

Впрочем, каждая туристическая компания может продавать, организовывать или осуществлять дополнительные поездки для туристов, приезжающих в страну самостоятельно или через любую египетскую туристическую компанию.

"Туркомпания, выполняющая необязательную поездку, также обязана уведомить палату компаний, туристические агентства и министерство до того, как состоится поездка, при этом неся гражданскую и уголовную ответственность перед туристом, который является субъектом необязательной поездки", — говорится в сообщении.

Фото: Требования к туристическим поездкам ужесточат (unsplash.com/roland-denes)

В разговоре с РБК-Украина представители украинских туристических операторов высказывают мнение, что такие изменения по большому счету на саму организацию экскурсий и поездок для туристов не повлияют.

"Меры прежде всего направлены на турбизнес в Египте. Если они будут соблюдаться, то в стране появится больше лицензионных и проверенных компаний. Сейчас в Египте много гидов предлагают туры сами, и часть из них официально не зарегистрированы. Новые требования - это усиление правил на внутреннем рынке, и скорее "плюс" для туристов", — отметил один из собеседников.

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