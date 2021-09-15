Сэкономить не получится. У украинских туристов возникают трудности при въезде в Египет: в чем причина

Пограничники не могут считать QR-коды в приложении "Дия"

С середины сентября в Египте начинается максимально комфортная погода для отдыха на курортах Красного моря. Популярность египетских каникул среди украинских туристов осенью традиционно растет. При этом многие отдыхающие в этом сезоне могут столкнуться с трудностями при въезде – на границе могут не принять украинские сертификаты вакцинации.

Такую информацию представители туристических компаний озвучили профильному изданию Turprofi.com.ua. Несмотря на то, что Египет официально принимает туристов с доказательствами вакцинации, украинские версии этого документа пока не соответствуют требованиям страны.

С какими сертификатами можно въехать в Египет

Выдачи сертификатов о вакцинации многие туристы ждали больше всего для того, чтобы свободно путешествовать за границу и не тратить время и деньги на ПЦР-тесты. Но оказалось, что украинские документы в Египте не принимают.

Чтобы египетские пограничники пропустили туриста в страну, на документах о вакцинации или тестах должен быть QR-код. Как раз такого кода нет на бумажных международных свидетельствах о вакцинации, которые выдают семейные врачи в Украине. В приложении "Дия" можно получить цифровой сертификат вакцинации с QR-кодом. Но именно в таком виде в Египте не могут его считать.

Фото: Отдых на курорте в Египте (pixabay.com)

"По информации Минздрава, печатных сертификатов с кодами сейчас не выдают. Получается, что вакцинированные вроде бы и могут ехать в Египет без ПЦР-тестов, но формально – нет: международные справки не подходят, а про цифровой сертификат ничего не написано", — сообщил изданию руководитель турагентства Dreamtour Виталий Полищук.

На его запрос относительно сертификатов в "Дие", в посольстве Египта в Украине ответили, что "в данный момент Египет принимает сертификаты только в распечатанном виде с подписями и печатями и с обязательным QR-кодом".

"Поскольку сертификаты украинского образца не имеют QR-кода, туристам для въезда в Египет необходимо делать ПЦР-тест на коронавирус. Процесс взаимного согласования сертификатов вакцинации между Египтом и Украиной еще не завершен. QR-код в электронном приложении "Дия" в данный момент не может быть использован для въезда на территорию Египта", - ответили Виталию Полищуку в дипломатическом ведомстве.

Фото: Пирамиды в Египте (pixabay.com)

Какие правила действуют для украинцев на границе

В украинском консульстве эксперту подтвердили информацию о том, что без QR-кода египетские пограничники не признают украинские сертификаты и порекомендовали украинским туристам делать ПЦР-тест за 72 часа до поездки в Египет.

Представители украинских туроператоров объясняют: туристов в Египет пускают с любыми документами, на которых есть QR-код, но через приложение "Дия" он пока не считывается. В такой ситуации туристам рекомендуют делать ПЦР-тест перед поездкой, даже если они были вакцинированы. Требование иметь штрих-коды и QR-коды на справках у туристов Египет ввел в числе первых стран. Сейчас такая защита должна быть и на паспортах вакцинации.

Но на бумажных справках из поликлиник в Украине их и не ставили с самого начала. Как объяснили изданию сотрудники туроператоров, с электронной программой возникли технические проблемы — для считывания QR-кода нужна специальная программа, но обнаружилась какая-то недоработка.

Поэтому туристам советуют ехать с распечатанными результатами анализов.

Фото: Отель в Шарм-эль-Шейхе (booking.com)

"Свекровь пропустили с бумагой от врача"

Между тем, туристы на форумах пишут, что на практике ПЦР-тесты чаще всего проверяют именно при вылете из Украины, а по прибытии в аэропорт Шарм-эль-Шейха их могут даже не спросить.

Многие путешественники делятся опытом в соцсетях, как их недавно пропускали с бумажным сертификатом:

"Прилетели неделю назад. У свекрови на белой бумаге формата А4 сертификат о прививке, две синие печати семейного врача. Без всякой "Дии". Она свой "бабушкофон" даже не брала с собой. Все нормально", — пишет одна из пользовательниц в тематической группе в Facebook.

"Бумажный" тест, который выдает семейный врач (цвет бумаги не имеет значения). Вакцина подходит любая, которой прививают в Украине. От второй прививки должно пройти 14 дней. Дополнительно могут попросить предъявить (но не всегда) QR-код в "Дии". У меня день прилета был 15 день после вакцинации, то двое в аэропорту перечисляли на пальцах дни и пропустили", — делится опытом другая туристка.

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