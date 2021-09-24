Посилення правил. У Єгипті набудуть чинності нові умови для турів та екскурсій: що зміниться

Міністр туризму і старожитностей Єгипту Халед аль-Анані видав указ, що регулює роботу додаткових поїздок для всіх типів туристів, що прибувають в країну через туристичні компанії або самостійно. Рішення набирає чинності з листопада, повідомляє Egypt Independent.

Уточнюється, що постановою внесено зміни до рішення, прийнятого ще у 2014 році про дозвіл на проїзд туристичних груп.

"Зміни також включають створення більш жорсткого і чіткого механізму для організації цих поїздок для забезпечення прав туристичних компаній і організації туристичної роботи", — цитує видання заяву відомства.

У заяві Міністерства туризму і старожитностей говориться, що поправки, передбачені новою постановою, "приносять користь суспільним інтересам в туристичному секторі, а також сприяють захисту індустрії туризму і збереженню репутації Єгипту як туристичного напрямку".

Що означають нові правила для туристів

Згідно з Указом, "необов'язкові" поїздки мають здійснюватися одним з видів туристичної транспортної діяльності, ліцензованих Міністерством, з гідом або представником туристичної компанії, що виконує таку "необов'язкову" поїздку. Такі тури будуть проходити за умови, що представник туркомпанії зареєстрований в базі Міністерства. Лише тоді він зможе супроводжувати групи мандрівників.

У рішенні також говориться, що угоди з продажу, організації або реалізації будь-якої з додаткових поїздок повинні бути обмежені туристичною компанією, яка привезе туристичну групу замість додаткової поїздки.

Фото: Екскурсії в Єгипті (unsplash.com/calin-stan)

Згідно з рішенням, туркомпаніям забороняється займатися продажем, організацією або здійсненням будь-яких додаткових поїздок туристів з будь-якими туристичними брокерами, посередниками або будь-якою особою, не уповноваженою на це. З іншого боку, компанія може передати ці функції іншій, але для цього треба теж дотримуватися вимог - для цього буде спеціальна процедура, теж затверджена Міністерством.

Втім, кожна туристична компанія може продавати, організовувати або здійснювати додаткові поїздки для туристів, які приїжджають в країну самостійно або через будь-яку єгипетську туристичну компанію.

"Туркомпанія, що виконує необов'язкову поїздку, також зобов'язана повідомити палату компаній, туристичні агентства і Міністерство до того, як відбудеться поїздка, при цьому несучи цивільну і кримінальну відповідальність перед туристом, який є суб'єктом необов'язкової поїздки", — йдеться у повідомленні.

Фото: Вимоги до туристичних поїздок посилять (unsplash.com/roland-denes)

У розмові з РБК-Україна представники українських туристичних операторів висловлюють думку, що такі зміни за великим рахунком на саму організацію екскурсій і поїздок для туристів не вплинуть.

"Заходи насамперед спрямовані на турбізнес в Єгипті. Якщо їх будуть дотримуватися, то в країні з'явиться більше ліцензійних і перевірених компаній. Зараз в Єгипті багато гідів пропонують тури самі, і частина з них офіційно не зареєстровані. Нові вимоги - це посилення правил на внутрішньому ринку, і скоріше "плюс" для туристів", — зазначив один зі співрозмовників.

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