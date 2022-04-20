"Жахливо зберігати чуже". У Японії закликають РФ повернути гроші за вкрадені літаки

Японський мегабанк побоюється втрати орендованих літаків, захоплених Росією

Дочірня компанія японського мегабанку SMBC Aviation Capital зі штаб-квартирою в Ірландії здала в лізинг Росії десятки літаків і тепер не може їх повернути.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Asahi.com.

Японський мегабанк входить до числа організацій, які постраждали від відмови Росії повернути сотні іноземних літаків в помсту за санкції.

"Для Росії це жахливо — зберігати чуже майно", - роздратовано заявив високопоставлений чиновник Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.

Підрив авіапромисловості. РФ не віддає орендовані літаки

Багато західних країн, в тому числі Японія, ввели економічні санкції проти Росії у зв'язку з її вторгненням в Україну. У відповідь Росія помстилася, захопивши орендовані у зарубіжних компаній літаки.

У березні президент РФ підписав новий закон, який дозволяє його країні "залишити", а фактично вкрасти близько 400 комерційних літаків, орендованих у іноземних компаній, і використовувати їх для рейсів всередині Росії.

"Цей крок підірвав авіаційну промисловість", - пише видання.

Японський мегабанк придбав бізнес з лізингу літаків у великої британської фінансової компанії у 2012 році й з того часу розширив його.

До вторгнення РФ в Україну SMBC Aviation Capital підписала контракт з п'ятьма російськими авіаперевізниками, включаючи "Аерофлот", на лізинг 35 літаків.

Але, за словами джерела видання, добре знайомого з ходом ситуації, компанії вдалося повернути тільки один з 35 літаків, які в той час перебували за межами РФ.

За словами співрозмовників Asahi.com, обладнання, яке компанія здала в оренду Росії, оцінюється приблизно в 210 мільярдів ієн (1,7 мільярда доларів).

"SMBCA зажадала страхових виплат, але поки невідомо, яка частина збитків буде покрита", — пояснюють суть проблеми на сайті.

Нагадаємо, в Emirates заявили, що продовжать виконувати рейси в РФ.