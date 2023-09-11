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Усі області та Крим. В Україні розширили карту туристичних магнітів

Фото: Краєвид в Ужгороді (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

На туристичній карті України побільшало "магнітів" – найцікавіших локацій та об'єктів, які приваблюють мандрівників. Їх перелік оновило Державне агентство розвитку туризму України.

Розширений список налічує 170 визначних туристичних місць із усіх 25 регіонів України, в тому числі Криму, повідомили TRAVEL РБК-Україна у прес-службі ДАРТ.

Найбільше цікавих локацій можна знайти у семи західних регіонах – 61 об’єкт культурної, релігійної та історичної спадщини.

Водночас у 5 центральних областях зосереджені 32 привабливих для туристів локацій, включаючи вісім заповідників та національних природних парків.

На півдні – у чотирьох областях та Криму – знаходиться 31 "туристичний магніт" – переважно культурно-туристичні та природні локації.

На півночі України можна знайти 27 привабливих для туристів місць – насамперед, природні парки та заповідники.

У трьох східних областях, які наразі є частково окупованими та перебувають під постійними обстрілами, налічується 20 туристичних магнітів.

Інфографіка: Туристичні магніти в Україні (надана РБК-Україна)

Список привабливих для туристів місць у ДАРТ будуть розширювати.

"2023 рік для туристичної галузі України став роком внутрішнього туризму. Завдяки українцям, які продовжують подорожувати і відпочивати у своїй країні, туристична галузь може функціонувати та сплачувати податки. Щоб стимулювати внутрішній ринок подорожей, ми разом з представниками місцевої влади, активним бізнесом та регіональними асоціаціями розширили карту туристичних магнітів. Впевнена, що саме ці дестинації якнайкраще презентують нашу історію, культурну та релігійну спадщину як для самих українців, так і для іноземців", – зазначила голова ДАРТ Мар'яна Олеськів.

Карту туристичних магнітів України можна роздивитися за посиланням.

Раніше ми розповідали, як змінилося ставлення українців до подорожей під час війни.

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