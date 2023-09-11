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Все области и Крым. В Украине расширили карту туристических магнитов

Фото: Пейзаж в Ужгороде (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

На туристической карте Украины стало больше "магнитов" – самых интересных локаций и объектов, которые привлекают путешественников. Их список обновило Государственное агентство развития туризма Украины.

Расширенный список насчитывает 170 достопримечательностей из всех 25 регионов Украины, в том числе Крыма, сообщили TRAVEL РБК-Украина в пресс-службе ГАРТ.

Больше всего интересных локаций можно найти в семи западных регионах – 61 объект культурного, религиозного и исторического наследия.

В 5 центральных областях сосредоточены 32 привлекательных для туристов локаций, включая восемь заповедников и национальных природных парков.

На юге – в четырех областях и в Крыму – находится 31 "туристический магнит" – преимущественно культурно-туристические и природные локации.

На севере Украины можно найти 27 привлекательных для туристов мест – прежде всего природные парки и заповедники.

В трех восточных областях, которые являются частично оккупированными и находятся под постоянными обстрелами, насчитывается 20 туристических магнитов.

Инфографика: Туристические магниты в Украине (предоставлена РБК-Украина)

Список привлекательных для туристов мест в ГАРТ будут расширять.

"2023 год для туристической отрасли Украины стал годом внутреннего туризма. Благодаря украинцам, которые продолжают путешествовать и отдыхать в своей стране, туристическая отрасль может функционировать и платить налоги. Чтобы стимулировать внутренний рынок путешествий, мы вместе с представителями местных властей, активным бизнесом и региональными ассоциациями расширили карту туристических магнитов. Уверена, что именно эти дестинации лучше презентуют нашу историю, культурное и религиозное наследие как для самих украинцев, так и для иностранцев", – отметила председатель ГАРТ Марьяна Олеськив.

Карту туристических магнитов Украины можно посмотреть по ссылке.

Раньше мы рассказывали, как изменилось отношение украинцев к путешествиям во время войны.

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