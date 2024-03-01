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Урядова програма. Скільки українців взяли у Польщі кредити на житло

Фото: Житловий квартал у Польщі (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Торік українці у Польщі активно брали кредити на нерухомість. Державною програмою на придбання першого житла у 2023 році скористалися понад 2 тисячі українських громадян.

Водночас банки вже припинили приймати заявки на кредити під 2% річних, повідомляє РБК-Україна з посиланням на yavp.pl.

У Польщі порахували, що гроші на придбання першого житла за урядовою програмою "Безпечний кредит 2%" у 2023 році отримали понад 3 тисячі іноземців. Серед них найбільше українців – 2215. Також 492 кредити за такими умовами надали білорусам, 46 – громадянам Індії.

Загальна вартість кредитів під 2%, наданих іноземцям та родинам, в яких один із позичальників є іноземцем, становила майже 1,3 млрд злотих (300 млн євро).  На початку січня Банк народного господарства (Bank Gospodarstwa Krajowego) оголосив, що банки припинили приймати заявки в рамках програми "Безпечний кредит 2%", бо закінчилися виділені на неї гроші.

Польський уряд має у першому півріччі 2024 підготувати нову програму видачі пільгових кредитів.

За даними Бюро кредитної інформації, із січня по жовтень 2023 року польські банки видали українським клієнтам 2,621 млрд злотих кредитів. У 2022 році кредитування становило 2,429 млрд злотих. Загальний борговий баланс українців кінець жовтня 2023 року становив 7,942 млрд злотих (1,828 млрд євро). Переважна кількість кредитів, які брали українці – на житло.

Нагадаємо, ми писали, на що українці в Польщі беруть кредити у банках.

Також ми розповідали, які пільги пропонують скасувати для українців у Польщі. Уряд готує нові правила для біженців.

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