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Правительственная программа. Сколько украинцев взяли в Польше кредиты на жилье

Фото: Жилищный квартал в Польше (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В прошлом году украинцы в Польше активно брали кредиты на недвижимость. Государственной программой на приобретение первого жилья в 2023 году воспользовались более 2 тысяч украинских граждан.

В то же время банки уже перестали принимать заявки на кредиты под 2% годовых, сообщает РБК-Украина со ссылкой на yavp.pl.

В Польше посчитали, что деньги на приобретение первого жилья по правительственной программе "Безопасный кредит 2%" в 2023 году получили более 3 тысяч иностранцев. Среди них больше всего украинцев – 2215. Также 492 кредита на таких условихм предоставили белорусам, 46 – гражданам Индии.

Общая стоимость кредитов под 2%, предоставленных иностранцам и семьям, где один из заемщиков является иностранцем, составила почти 1,3 млрд злотых (300 млн евро). В начале января Банк народного хозяйства (Bank Gospodarstwa Krajowego) объявил, что банки перестали принимать заявки в рамках программы "Безопасный кредит 2%", потому что закончились выделенные на нее деньги.

Польское правительство должно в первом полугодии 2024 года подготовить новую программу выдачи льготных кредитов.

По данным Бюро кредитной информации, с января по октябрь 2023 года польские банки выдали украинским клиентам 2,621 млрд злотых кредитов. В 2022 году кредитование составило 2,429 млрд. злотых. Общий долговый баланс украинцев конец октября 2023 составил 7,942 млрд злотых (1,828 млрд евро). Подавляющее количество кредитов, которые брали украинцы, – на жилье.

Напомним, мы писали, на что украинцы в Польше берут кредиты в банках.

Также мы рассказывали, какие льготы предлагают отменить для украинцев в Польше. Правительство готовит новые правила для беженцев.

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