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Мільйони євро. На що українці в Польщі беруть кредити у банках

П'ятниця 01 грудня 2023 16:47
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Мільйони євро. На що українці в Польщі беруть кредити у банках Фото: Банківські кредити у Польщі (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Українці в Польщі активно користуються картками та додатками місцевих банків. Також беруть кредити – у цьому році сума сягнула 2,621 млрд злотих (603,6 млн євро).

На які цілі українці беруть позики у польських банках, РБК-Україна повідомляє з посиланням на money.pl.

З початку війни та хвилі біженців з України польські банкіри задавалися питанням, як українці будуть користуватися банківськими продуктами у Польщі. Розглядалися два сценарії. У першому випадку українці користються своїми польськими банківськими рахунками лише для щоденних платежів, у другому – беруть кредити з часом, що свідчить про те, що вони планують залишатися в Польщі на довше.

"Через півтора року зрозуміло, що вони обрали перший сценарій, хоча сальдо боргу повільно зростає", – написало видання "Пульс бізнесу" з посиланням на дані Бюро кредитної інформації.

Із січня по жовтень 2023 року банки видали українським клієнтам 2,621 млрд злотих кредитів. У 2022 році кредитування становило 2,429 млрд злотих. Загальний борговий баланс українців на кінець жовтня цього року становив 7,942 млрд злотих (1,828 млрд євро). Переважна кількість кредитів, які беруть українці – на житло.

Порівняно з минулим роком у кредитному портфелі українців у Польщі змін немає.

  • 75% становлять іпотечні кредити;
  • 19% – кредити готівкою;
  • 2% – кредити та карти на виплату.

"Вартість їхнього боргу становить лише 0,5% від усього кредитного портфеля польських банків", – додає профільне видання.

Водночас частка українців в числі особистих банківських рахунків у Польщі становить понад 4%.

Нагадаємо, ми писали, що українці витрачають у магазинах Польщі мільярди гривень. Більше грошей квітня по червень 2023 року залишили тільки німці.

Також ми розповідали, як влаштувалися українські біженці у Польщі. Понад половина людей самостійно орендують житло, роботу на повну зайнятість мають 41% опитаних.

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