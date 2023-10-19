В уряді Чехії розглядають збільшення фінансової допомоги українцям: деталі

В уряді Чехії обговорюють збільшення підтримки українських біженців. Йдеться про додаткову фінансову допомогу та збільшення виплат на житло.

Українцям вразливих категорій пропонують надавати екстрену допомогу для оплати житла, повідомляє РБК-Україна з посиланням на proukrainu.blesk.cz.

Національна координаторка Чехії з питань адаптації й інтеграції біженців із України Клара Шимачкова-Лауренчикова у жовтні скликала нараду Мінпраці, МВС та Асоціації регіонів Чехії щодо вразливих осіб з тимчасовим захистом. Це діти до 18 років, студенти до 26 років, ті, хто доглядає за дитиною до 6 років, вагітні, особи від 65 років, люди з інвалідністю та їхні опікуни.

"Поки що невідома кількість осіб з тимчасовим захистом, які можуть опинитися у ситуації матеріального лиха, коли їхній дохід перешкоджає їм отримати фінансову допомогу, а також вони можуть втратити право на безкоштовне житло. При цьому власних доходів може не вистачити на життя", – зазначили на зустрічі.



Зараз в уряді обговорюють із МВС визначення умов надання невідкладної допомоги (MOP) на покриття оплати житла. Ця одноразова виплата є останньою можливою допомогою, якщо перед тим українські біженці вичерпали фінансову допомогу або є вразливими особами. MOP українцям надають у зв'язку зі здоров'ям чи при надзвичайній потребі кудись поїхати або втраті документів.

Йдеться також про можливість повторно надавати таку допомогу та погашення боргу. Але для цього треба знайти достатнє правове забезпечення. Згодом в МВС підготують інструкцію щодо отримання невідкладної допомоги.

Також в уряді розглядають можливість збільшити фіксовані витрати на житло для біженців з України. Це вплинуло б на отримання фінансової допомоги.



Із 1 липня витрати на житло біженцям виплачуються із фінансовою допомогою. При цьому враховується їхній дохід. Можна отримати фіксовані витрати на житло, а не реальну суму оренди. Зокрема, у зареєстрованій квартирі біженці отримають по 3000 чеських крон на людину (121 євро), у незареєстрованій – 2400 крон (97 євро).

На початок вересня у Чехії налічувалося майже 70 тисяч вразливих осіб, які мають право на безкоштовне житло після 150 днів. Але вже були випадки, коли вразливим людям відмовляли у виплатах і компенсації житла, бо вони мали певні заощадження – наприклад, багатодітна матір збирала гроші на оплату навчання дитини у вузі.

Нагадаємо, ми писали, що у Чехії зростає кількість українських біженців. За минулий тиждень прибули понад 1700 людей. Зараз українські біженців зареєстровані у кожному муніципалітеті країни.

Також у Румунії прийняли важливі рішення щодо інтеграції українців на ринку праці та захисту людей з інвалідністю. Українцям запропонують курси румунської мови.

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