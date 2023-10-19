В правительстве Чехии рассматривают увеличение финансовой помощи украинцам: детали

В правительстве Чехии обсуждают увеличение поддержки украинских беженцев. Речь идет о дополнительной финансовой помощи и увеличении выплат на жилье.

Украинцам уязвимых категорий предлагают предоставлять экстренную помощь для оплаты жилья, сообщает РБК-Украина со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.

Национальный координатор Чехии по адаптации и интеграции беженцев из Украины Клара Шимачкова-Лауренчикова в октябре созвала совещание Минтруда, МВД и Ассоциации регионов Чехии относительно уязвимых лиц с временной защитой. Это дети до 18 лет, студенты до 26 лет, ухаживающие за ребенком до 6 лет, беременные, лица от 65 лет, люди с инвалидностью и их опекуны.

"Пока неизвестно количество лиц со временной защитой, которые могут оказаться в ситуации материального бедствия, когда их доход препятствует им получить финансовую помощь, а также они могут потерять право на бесплатное жилье. При этом собственных доходов может не хватить на жизнь", – отметили на встрече.



Сейчас в правительстве обсуждают с МВД определение условий предоставления неотложной помощи (MOP) на покрытие оплаты жилья. Эта единоразовая выплата является последней возможной помощью, если до этого украинские беженцы исчерпали финансовую помощь или являются уязвимыми лицами. MOP украинцам предоставляют в связи со здоровьем или при чрезвычайной необходимости куда-нибудь поехать или потере документов.

Речь также идет о возможности повторно предоставлять такую помощь и погашения долга. Но для этого нужно найти достаточное правовое обеспечение. Впоследствии в МВД подготовят инструкцию по получению неотложной помощи.

Также в правительстве рассматривается возможность увеличить фиксированные расходы на жилье для беженцев из Украины. Это повлияло бы на получение финансовой помощи.



С 1 июля расходы на жилье беженцам выплачиваются с финансовой помощью. При этом учитывается их доход. Можно получить фиксированные расходы на жилье, а не реальную сумму аренды. В частности, в зарегистрированной квартире беженцы получат по 3000 чешских крон на человека (121 евро), в незарегистрированной – 2400 крон (97 евро).

К началу сентября в Чехии насчитывалось около 70 тысяч уязвимых лиц, имеющих право на бесплатное жилье после 150 дней. Но уже были случаи, когда уязвимым людям отказывали в выплатах и компенсации жилья, потому что у них были определенные сбережения – например, многодетная мать собирала деньги на оплату обучения ребенка в вузе.

Напомним, мы писали, что в Чехии растет количество украинских беженцев. За прошедшую неделю прибыли более 1700 человек. Сейчас украинские беженцы зарегистрированы в каждом муниципалитете страны.

Также в Румынии приняли важные решения по интеграции украинцев на рынке труда и защите людей с инвалидностью. Украинцам предложат курсы румынского языка.

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