Упрощенные правила. Могут ли украинцы ехать в Таиланд в этом году

Условия въезда в Королевство Таиланд этим летом были значительно упрощены.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз от представительства Туристического управления Таиланда (ТАТ) в Украине.

Так, с 1 июля 2022 года для въезда в Таиланд больше не нужно заблаговременно оформлять Thailand Pass. Теперь можно въехать либо с сертификатом о вакцинации, либо с ПЦР-тестом, сделанным не более чем за 72 часа до въезда (подходит также антиген-тест).

"Кроме того, у туристов больше не будут требовать обязательной страховки для лечения коронавируса в размере $10000. Вместе с тем местные власти все же рекомендуют иметь при себе стандартную туристическую страховку", — говорится в сообщении.

По словам представителя TAT в Украине, украинские туроператоры уже разрабатывают туристические пакеты в страну на зимний сезон 2022-2023. Теперь пакеты будут укомплектованы программами полетов из соседних с Украиной европейских стран.

Фото: Бангкок, Таиланд (unsplash.com)

Украинцы могут находиться в Королевстве Таиланд сроком до 30 дней без оформления визы с возможностью продления визита на месте еще на 30 дней. Для более долгосрочного пребывания в стране нужно оформить визу.

Подробную информацию о получении визы и другие полезные советы по поездкам в Таиланд можно узнать:

на сайте представительства ТАТ в Украине tourismthailand.com.ua;

отправив запрос на электронную почту: Office@tourismthailand.com.ua

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