RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Cпрощені правила. Чи можуть українці їхати до Таїланду цього року

Фото: Пхіпхі, острови ползизу узбережжя Таїланду (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

Українські туроператори розробляють путівки для туристів на найближчу зиму

Умови в’їзду до Королівства Таїланд цього літа було значно спрощено.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на прес-реліз від представництва Туристичного Управління Таїланду (ТАТ) в Україні.

Так, з 1 липня 2022 року для в'їзду до Таїланду більше не потрібно завчасно оформляти Thailand Pass. Тепер можна в'їхати або з сертифікатом про вакцинацію, або з ПЛР-тестом, зробленим не більш як за 72 години до в'їзду (підходить також антиген-тест).

"Крім того, у туристів більше не вимагатимуть обов'язкової страховки для лікування коронавірусу у розмірі $10000. Разом з тим, місцева влада все ж рекомендує мати при собі стандартну туристичну страховку", - йдеться у повідомленні.

За словами представника TAT в Україні, українські туроператори вже розробляють туристичні пакети в країну на зимовий сезон 2022-2023. Наразі пакети будуть укомплектовані програмами польотів із сусідніх з Україною європейських країн.

Фото: Бангкок, Таїланд (unsplash.com)

Українці можуть перебувати у Королівстві Таїланд строком до 30 днів без оформлення візи з можливістю продовження візиту на місці ще на 30 днів. Для більш довгострокового перебування в країні потрібно оформити візу.

Детальну інформацію про отримання візи та інші корисні поради щодо поїздок до Таїланду можна дізнатися:

Нещодавно українцям пояснили, які нові правила перебування вводяться для них у Франції і як можна зберегти отримувані ними виплати.

Також були названі найкращі міста світу для життя у 2022 році.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТуризмТаїландВідпочинок за кордоном