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Новые правила для украинцев во Франции: что нужно знать

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Понедельник 15 августа 2022 11:34
Новые правила для украинцев во Франции: что нужно знать Фото: Париж, Франция (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

Как не потерять выплаты от государства, если истекло полгода пребывания в стране

Украинские беженцы, которые спасаются от войны во Франции и получили статус временной защиты с пометкой "бенефициар временной защиты", обязаны возобновиться в этом статусе через полгода месяцев после получения разрешения. Только тогда они смогут вновь получать все положенные им выплаты и пользоваться льготами.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на VisitUkraine.today.

Как обновить право на проживание во Франции

Чтобы обновить свой статус защиты во Франции, надо обратиться в префектуру департамента по месту жительства. Обращаться в префектуру, выдавшую первый документ на жительство, не является обязательным.

"Запрос на продление вида на жительство должен быть подан в срок от трех недель до трех дней до истечения срока его действия. Обращаться раньше трех недель не стоит, потому что префектура просто не рассмотрит ваш запрос", — говорится в публикации.

В местные органы власти надо взять с собой такие документы:

  • документы, которые подтверждают ваш гражданский статус и ваше гражданство и старую версию документа о временной защите;
  • документальное подтверждение адреса, которое имеет дату не позднее трех месяцев. Если вы арендуете жилье не сами, вам понадобится Attestation d'hébergement;
  • документ, который подтверждает изменение вашей социальной ситуации (например, трудовой договор);
  • документы на ваших детей (если есть).

Как украинцам не потерять выплаты во Франции

Параллельно с восстановлением вида на жительство, префектура предоставит вам форму. Ее затем нужно отправить по электронной почте или почтовым письмом в территориальную дирекцию Французского Управления Иммиграции и Интеграции (OFII).

При отправке документов по обычной почте необходимо указать на конверте "Renouvellement ADA Ukraine".

"К заполненной форме с датой и подписью нужно добавить копии новых свидетельств на временное проживание всех совершеннолетних членов семьи и копии подтверждающих документов для всех ресурсов/средств, полученных по прибытии во Францию ​​(если таковые были). Неполные досье обработаны не будут. Если вы не отправите указанную форму с подтверждающими документами в OFII, ваши выплаты будут прерваны", — обращают внимание на сайте.

Напомним, Германия вводит новые правила пребывания украинцев.

Также в ЕС пояснили, могут ли беженцы ездить домой и возвращаться обратно.

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