Унікальні локації та місця пам'яті. Як розвиватимуть український туризм у 2024 році

В Україні розвиватимуть місцеві туристичні локації, створять мапу маршрутів пам'ятних місць та залучатимуть іноземних партнерів для відновлення туризму.

Про такі плани на 2024 рік РБК-Україна розповідає з посиланням Державне агентство розвитку туризму (ДАРТ).

За словами голови ДАРТ Мар’яни Олеськів, одне з головних завдань – допомогти місцевим громадам по всій країні знайти свій власний, унікальний шлях туристичного розвитку.

"Кожен регіон, кожна локація в Україні є неповторною. Ми працюємо над тим, щоб громади зрозуміли, що для розвитку туристичного потенціалу вони вже мають все необхідне – неймовірну природу, історичну та культурну спадщину, гастрономічні спеціалітети. Потрібно лише все це правильно "запакувати". І вони не тільки зароблятимуть на тому, що лежить у них прямо "під ногами", а зможуть розбудувати інфраструктуру та покращити сервіси", – зазначила вона.

Крім того, в агентстві планують продовжити роботу над створенням мапи маршрутів пам’ятних місць, які вже зараз візуалізуються у мапу з великою кількістю локацій-символів боротьби України за незалежність.

"Все, що має залишитись у нашій пам’яті, ми називаємо словом "меморіалізація" і працюємо над увіковічненням місць, де відбулися ці події. Наша мета – зібрати точні дані й створити нову мапу локацій, які стануть форпостами національної пам’яті. У майбутньому до цих місць приїжджатиме багато українців та іноземців", – наголосила очільниця ДАРТ.

Відновити галузь туризму допоможе і міжнародна співпраця. Торік Україна вперше в історії очолила Європейську Комісію ООН Туризм, що відкрило нові можливості для обміну досвідом, дозволяє залучати більше інвестицій, створювати спільні проекти, спрямовані на відновлення та реконструкцію зруйнованої чи пошкодженої внаслідок війни туристичної інфраструктури.

"Зараз ми закладаємо міцний фундамент для подальшого міжнародного маркетингу України як туристичного напрямку. Адже саме ці партнерства дозволять нам в майбутньому не тільки відновити галузь туризму, а й максимально ефективно її реформувати", – підкреслила Мар'яна Олеськів.

Нагадаємо, ми писали, що в Україні визначать місця пам'яті героїзму українського народу.

Також ми розповідали, що в Україні розширили мапу туристичних магнітів. До переліку включили усі області та Крим.

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