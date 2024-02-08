ua en ru
Чт, 08 лютого News Daily Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Унікальні локації та місця пам'яті. Як розвиватимуть український туризм у 2024 році

Четвер 08 лютого 2024 15:51
UA EN RU
Унікальні локації та місця пам'яті. Як розвиватимуть український туризм у 2024 році Фото: Голова ДАРТ Мар'яна Олеськів (надане РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

В Україні розвиватимуть місцеві туристичні локації, створять мапу маршрутів пам'ятних місць та залучатимуть іноземних партнерів для відновлення туризму.

Про такі плани на 2024 рік РБК-Україна розповідає з посиланням Державне агентство розвитку туризму (ДАРТ).

За словами голови ДАРТ Мар’яни Олеськів, одне з головних завдань – допомогти місцевим громадам по всій країні знайти свій власний, унікальний шлях туристичного розвитку.

"Кожен регіон, кожна локація в Україні є неповторною. Ми працюємо над тим, щоб громади зрозуміли, що для розвитку туристичного потенціалу вони вже мають все необхідне – неймовірну природу, історичну та культурну спадщину, гастрономічні спеціалітети. Потрібно лише все це правильно "запакувати". І вони не тільки зароблятимуть на тому, що лежить у них прямо "під ногами", а зможуть розбудувати інфраструктуру та покращити сервіси", – зазначила вона.

Крім того, в агентстві планують продовжити роботу над створенням мапи маршрутів пам’ятних місць, які вже зараз візуалізуються у мапу з великою кількістю локацій-символів боротьби України за незалежність.

"Все, що має залишитись у нашій пам’яті, ми називаємо словом "меморіалізація" і працюємо над увіковічненням місць, де відбулися ці події. Наша мета – зібрати точні дані й створити нову мапу локацій, які стануть форпостами національної пам’яті. У майбутньому до цих місць приїжджатиме багато українців та іноземців", – наголосила очільниця ДАРТ.

Відновити галузь туризму допоможе і міжнародна співпраця. Торік Україна вперше в історії очолила Європейську Комісію ООН Туризм, що відкрило нові можливості для обміну досвідом, дозволяє залучати більше інвестицій, створювати спільні проекти, спрямовані на відновлення та реконструкцію зруйнованої чи пошкодженої внаслідок війни туристичної інфраструктури.

"Зараз ми закладаємо міцний фундамент для подальшого міжнародного маркетингу України як туристичного напрямку. Адже саме ці партнерства дозволять нам в майбутньому не тільки відновити галузь туризму, а й максимально ефективно її реформувати", – підкреслила Мар'яна Олеськів.

Нагадаємо, ми писали, що в Україні визначать місця пам'яті героїзму українського народу.

Також ми розповідали, що в Україні розширили мапу туристичних магнітів. До переліку включили усі області та Крим.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
туристи Туризм
Відпочинок в Україні
Точки зору
Олена Чернега
На крок попереду. Як Україна вийшла у світові лідери в цифровізації культури
Олена Чернега
експертка з віртуального туризму
Артур Лупашко
Відпустка під час війни. Як українці обирають місця для відпочинку
Артур Лупашко
засновник і СЕО мережі Ribas Hotels Group
Антон Тараненко
Власна вілла на Балі. Скільки коштує найвигідніше житло на відомому острові
Антон Тараненко
засновник міжнародної девелоперської компанії ANTA Group
Анастасія Коваль
Життя без паспорта. Чим загрожує відсутність документів під час війни
Анастасія Коваль
аналітикиня напряму правової допомоги особам без громадянства БФ "Право на захист"
Всі точки зору