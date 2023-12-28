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Ціна свободи. В Україні визначать місця пам'яті героїзму українського народу

Четвер 28 грудня 2023 11:18
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Ціна свободи. В Україні визначать місця пам'яті героїзму українського народу Фото: Бородянка після звільнення (РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

В Україні створюють мапу локацій вшанування пам’яті та героїзму українського народу. У майбутньому туди приїжджатимуть багато українців та іноземців.

Київщина стане пілотним проектом для розробки таких маршрутів, повідомлили РБК-Україна у прес-службі Державного агентства розвитку туризму (ДАРТ).

Державне агентство розвитку туризму представило концепцію меморіалізації пам’ятних місць у Київській області. Її кінцева мета – створити мапу локацій, які стануть новими форпостами національної пам’яті, до яких у майбутньому приїжджатиме багато українців та іноземців.

Презентований документ – це чітка дорожня карта, яка стала результатом багатомісячної аналітики і стратегічних сесій, які вдалося здійснити завдяки SURGe Project Ukraine.

Концепцію представили на першому засіданні робочої групи, до якої увійшли представники Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, Міністерства культури та інформаційної політики України, Українського інституту національної пам'яті, Київської обласної державної адміністрації, представників п’яти територіальних громад Київщини, ГО "Музей сучасного мистецтва"/MOCA NGO та платформи Past/Future/Art.

Ціна свободи. В Україні визначать місця пам'яті героїзму українського народуФото: Робота Бенксі у Бородянці (gettyimages.com)

Як зазначили в ДАРТ, війна сформувала нову соціальну парадигму – місця вшанування пам’яті та героїзму українського народу.

"Сьогодні в Україні з'являється все більше таких місць. Обов'язок держави – супроводжувати і розвивати цей процес, який стане одним із найважливіших соціокультурних явищ на багато наступних декад. Процес створення подібних маршрутів потребує ще ширшого експертного кола та тривалих дискусій, оскільки тематика є чутливою та стосується великої кількості українців. Ми маємо дбати вже зараз, щоб ніколи ніхто не забув про високу ціну української свободи й незалежності", – зазначила голова ДАРТ Мар’яна Олеськів.

Нагадаємо, в Україні набирає обертів цифровізація культури та туризму. Вже зараз деякі виставки можна переглянути, не виходячи з дому. Ми писали, які унікальні виставки можна побачити онлайн.

Також в Україні з'явиться мапа звитяг і пам'яті українського народу. Знакові місця згодом облаштують меморіалами.

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