Унікальні історії. На День Києва проведуть нові безкоштовні екскурсії

Кияни та гості міста до Дня Києва зможуть відвідати нові безплатні екскурсії історичною частиною столиці. Відвідувачі зможуть відрити для себе цікаві місця та дізнатися історії людей, які з ними пов'язані.

Загалом пропонується 6 пізнавальних прогулянок за 3 маршрутами, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сайт Київміськради.

Нові екскурсії організувало до дня Києва Управління туризму та промоцій та Київський центр розвитку туризму. Для участі необхідно зареєструватися, бо кількість місць обмежена. Екскурсійні маршрути розроблені так, щоб у разі оголошення повітряної тривоги можна було перейти найближчі укриття.

Екскурсія середньовічним Подолом

Під час екскурсії "Як козаки та магістрат на Подолі жили" учасникам розкажуть про традиції київського самоуправління та розкриють таємниці середньовічного Подолу.

Місце зустрічі: Контрактова площа, біля фонтану "Самсон".

27 травня, субота, 12:00. Реєстрація за посиланням.

28 травня, неділя, 18:00. Реєстрація за посиланням.

Історії стародавнього Кудрявця

На екскурсії "Провулками київського Кудрявця" розкажуть про літописні місця Києва та творіння видатних киян – архітекторів, художників, письменників та акторів, що мешкали в цій місцевості у різні часи.

Місце зустрічі: Львівська площа, біля пам'ятника Анні Ярославні.

27 травня, субота, 15:00. Реєстрація за посиланням.

28 травня, неділя, 15:00. Реєстрація за посиланням.

Фото: Архітектура Андріївського узвозу (pixabay.com)

Незвичні місця столиці

На екскурсії "Київ незвичний – від минулого до сьогодення" пропонується відкрити для себе незвичні місця Києва та дізнатися історії людей, які з ними пов’язані.

Місце зустрічі: навпроти входу до станції метро "Золоті Ворота".

27 травня, субота, 18:00. Реєстрація за посиланням.

28 травня, неділя, 12:00. Реєстрація за посиланням.

Нагадаємо, ми розповідали про три цікавих музейних відкриття, які планують в Україні.