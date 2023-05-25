Уникальные истории. На День Киева проведут новые бесплатные экскурсии

Киевляне и гости города ко Дню Киева смогут посетить новые бесплатные экскурсии по исторической части столицы. Посетители смогут открыть интересные места и узнать истории людей, которые с ними связаны.
В общей сложности предлагается 6 познавательных прогулок по 3 маршрутам, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сайт Киевгорсовета.
Новые экскурсии организовало ко Дню Киева Управление туризма и промоций и Киевский центр развития туризма. Для участия необходимо зарегистрироваться, потому что количество мест ограничено. Экскурсионные маршруты разработаны так, чтобы в случае объявления воздушной тревоги можно было перейти в ближайшие укрытия.
Во время экскурсии "Как казаки и магистрат на Подоле жили" участникам расскажут о традициях киевского самоуправления и раскроют тайны средневекового Подола.
Место встречи: Контрактовая площадь, возле фонтана "Самсон".
На экскурсии "Переулками киевского Кудрявца" расскажут о летописных местах Киева и творения выдающихся киевлян – архитекторов, художников, писателей и актеров, проживавших в этой местности в разное время.
Место встречи: Львовская площадь, возле памятника Анне Ярославне.
На экскурсии "Киев необычный – от прошлого к настоящему" предлагается открыть для себя необычные места Киева и узнать истории людей, связанных с ними.
Место встречи: напротив входа на станцию метро "Золотые Ворота".
Напомним, мы рассказывали отрех интересных музейных открытиях, которые планируют в Украине.