Унікальні докази історії. В експедиціях знаходять давньоукраїнські кам'яні хрести

Із початком війни чимало туристичних компаній та фахівців змінили вид діяльності. Засновник "Україна Інкогніта" краєзнавець Роман Маленков замість туризму занурився у пошук та збереженням культурної спадщини.

Зараз під час експедицій він відшуковує стародавні козацькі цвинтарі з кам'яними хрестами.

Давньоукраїнські кам'яні хрести - це історична пам'ять народу, в багатьох країнах подібні цвинтарі охороняються ЮНЕСКО, пояснює фахівець в коментарі РБК-Україна.

"Кожен такий хрест - це неймовірна пам'ятка українського народу"

"Ми зараз в експедиції. Завтра їдемо на козацький цвинтар у Залізнячці, будемо збирати облікову інформацію, для подальшого включення в Реєстр пам'яток. Там страшна, катастрофічна ситуація. Особливо нині, коли держава ігнорує подібні питання", - зазначає фахівець.

Він пояснює, що захист таких пам'яток полягає у роботі з місцевими громадами.

Фото: Козацькі цвинтарі на півдні України - доказ, що там здавна жили українці (facebook.com/Роман Маленков)

"Варто зрозуміти, що кожен такий хрест - це неймовірна пам'ятка, якій 100-300 років. Пам'ятка українського народу. Що їм загрожує? Наприклад, в одному селі хрести звалили трактором, бо заважали косити траву. Часто їх тягнуть на фундаменти як будматеріали", - описує ситуацію із старовинними козацькими цвинтарями Роман Маленков.

За його словами, такі цвинтарі заростають чагарями, коріння яких руйнує кам'яні хрести. Вони падають, вкриваються дерниною – стан збереженості можна побачити на фото експерта. Впливають на стан пам'яток і погодні умови: вологість, морози.

"Громада має зрозуміти, що це неоціненний скарб, що той, хто не турбується про могили предків, про історичну пам'ять - не має майбутнього. Місцеві громади повинні доглядати за цвинтарями і хрестами. Косити чагарі, підняти хрести, які впали. Співпрацювати із фахівцями для реставрації", - зауважує краєзнавець і мандрівник.

Фото: Багато староданіх цвинтарів заростають чагарями (facebook.com/Роман Маленков)

Також необхідно забезпечити охорону цих пам'яток - хоча б від членів громади. В першу чергу повинен бути охоронний знак. Важливо, щоб люди зрозуміли, що це величезна цінність.

"В багатьох країнах подібні цвинтарі охороняються ЮНЕСКО. У Вірменії, Боснії, а у нас це навіть не пам'ятки офіційно. Немає процедури, за якою можна покарати варварів. Для держави це просто каміння", - нарікає експерт.

Фото: Знайдені цвинтарі під час експедиції на Черкащині (facebook.com/Роман Маленков)

Козацькі кам'яні хрести – докази, що там здавна жили українці

Роман Маленков пояснює: давньоукраїнські кам'яні хрести - це історична пам'ять народу, а не просто вироби із каменю. Такі хрести також тесали у псково-новгородських землях, але дуже давно, ще в часи Русі. Знайдені в Україні перші по датам могили - козацькі, наступні - селянські, нащадків козаків, які за документами вже не числились козаками.

Фото: Єдиний збережений склеп козацької старшини на Миколаївщині (facebook.com/ukrainaincognita)

"Подивіться на карту козацьких цвинтарів на півдні України. Хіба це не найкращий доказ того, що південь здавна був українським? В Миколаєві, Херсоні, навіть в Очакові - повно "вати", яка каже, що українців там ніколи не було. Так от цвинтарі - прямий доказ", - наголошує Роман Маленков.

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