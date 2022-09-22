Уникальные доказательства истории. В экспедициях находят древнеукраинские каменные кресты

С началом войны многие туристические компании и специалисты изменили вид деятельности. Основатель "Украина Инкогнита" краевед Роман Маленков вместо туризма погрузился в поиск и сохранение культурного наследия.

Сейчас во время экспедиций он отыскивает древние казацкие кладбища с каменными крестами.

Древнеукраинские каменные кресты – это историческая память народа, во многих странах подобные кладбища охраняются ЮНЕСКО, поясняет специалист в комментарии РБК-Украина .

"Каждый такой крест – это невероятная достопримечательность украинского народа"

"Мы сейчас в экспедиции. Завтра едем на казацкое кладбище в Железнячке, будем собирать учетную информацию для дальнейшего включения в Реестр памятников. Там страшная, катастрофическая ситуация. Особенно сейчас, когда государство игнорирует подобные вопросы", - отмечает специалист.

Он объясняет, что защита таких достопримечательностей состоит в работе с местными общинами.

Фото: Казацкие кладбища на юге Украины - доказательство, что там издавна жили украинцы ( facebook.com/Роман Маленков)

"Стоит понять, что каждый такой крест - это невероятная достопримечательность, которой 100-300 лет. Достопримечательность украинского народа. Что им грозит? Например, в одном селе кресты свалили трактором, потому что мешали косить траву. Часто их тянут на фундаменты как стройматериалы", - описывает ситуацию со старинными казацкими кладбищами Роман Маленков.

По его словам, такие кладбища зарастают кустарниками, корни которых разрушают каменные кресты. Они падают, покрываются дерниной – состояние сохранности можно увидеть на фото эксперта. Воздействуют на состояние достопримечательностей и погодные условия: влажность, морозы.

"Община должна понять, что это бесценное сокровище, что тот, кто не заботится о могилах предков, об исторической памяти - не имеет будущего. Местные общины должны ухаживать за кладбищами и крестами. Косить кустарники, поднять упавшие кресты. Сотрудничать с специалистами для реставрации", - отмечает краевед и путешественник.

Фото: Многие древние кладбища зарастают кустарниками (facebook.com/Роман Маленков)

Также необходимо обеспечить охрану этих памятников – хотя бы от членов общины. В первую очередь должен быть знак охраны. Важно, чтобы люди поняли, что это огромная ценность.

"Во многих странах подобные кладбища охраняются ЮНЕСКО. В Армении, Боснии, а у нас это даже не достопримечательности официально. Нет процедуры, по которой можно наказать варваров. Для государства это просто камни", - сетует эксперт.

Фото: Найденные кладбища во время экспедиции в Черкасской области (facebook.com/Роман Маленков)

Казацкие каменные кресты – доказательства, что там давно жили украинцы

Роман Маленков объясняет: древнеукраинские каменные кресты – это историческая память народа, а не просто изделия из камня. Такие кресты также тесали в псково-новгородских землях, но очень давно, еще во времена Руси. Найденные в Украине первые по датам могилы – казацкие, последующие – крестьянские, потомков казаков, которые по документам уже не числились казаками.

Фото: Единственный сохранившийся склеп казацкой старшины в Николаевской области (facebook.com/ukrainaincognita)

"Посмотрите на карту казацких кладбищ на юге Украины. Разве это не лучшее доказательство того, что юг издавна был украинским? В Николаеве, Херсоне, даже в Очакове - полно "ваты", которая говорит, что украинцев там никогда не было. Так вот кладбища - прямое доказательство", - отмечает Роман Маленков.

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