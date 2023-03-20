Українцям виплачують 18 тисяч гривень за три місяці. Хто може отримати допомогу

Німецький фонд відновлює виплати українським громадянам, які потребують допомоги у зв'язку із війною. Грошова допомога передбачена людям, які отримали тимчасовий захист у Польщі.

Хто може розраховувати на грошовий грант та як подати заявку на виплати, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на сайт благодійного фонду Diakonie Katastrophenhilfe.

Хто може претендувати на виплати від німецького фонду

На сторінці організації оголосили про поновлення виплат жителям України з березня 2023 року. Грошова допомога розрахована на людей, які втекли від війни і прибули в Польщу після 24 лютого 2022 року не залежно від їхньої національності. Це можуть бути люди, які отримали тимчасовий захист або статус біженця в Польщі.

Є дві основні умови отримання виплат від німецького фонду Diakonie Katastrophenhilfe:

не отримувати раніше грошової допомоги від інших міжнародних організацій (наприклад, ООН, Червоний Хрест). Виплати від польського уряду не є перешкодою;

належати до вразливих категорій – члени родини, які не мають доступу до регулярного доходу, достатнього для покриття мінімального рівня життя.

Розмір виплат – 710 злотих щомісяця упродовж 3 місяців для голови родини (в сумі приблизно 18 тис. грн). Інші члени родини отримають по 610 злотих на місяць (загалом по 15,4 тис. грн).

Фото: Допомога передбачена тим, хто ще не отримував виплат від міжнародних організацій (gettyimages.com)

Як подати заявку на грошову допомогу

Подати заявку на виплати можна під час прийому в найближчому пункті допомоги у Польщі. Для цього треба:

натиснути кнопку "Призначити зустріч" на сайті або зв’язатися за номером 800 000 232, 800 011 177, 0048918199499, якщо немає можливості прийти особисто;

отримати код під час відвідування центру. Не обов'язково брати всіх членів родини;

подати заявку на сайті, скориставшись кодом.

Центри перевірки заявок відкриються 23 березня 2023 року у 13 містах Польщі:

Вроцлав;

Каліш;

Кошалін;

Люблін;

Сувалки;

Піш;

Цешин;

Дзялдово;

Мронгово;

Нідзиця;

Свідниця;

Валбжих;

Венгрув.

Розгляд заявки може тривати місяць. Враховуватимуться критерії вразливості: вік, інвалідність, стан здоров’я, вагітність, а також можливості домогосподарства. Результат розгляду прийде в SMS-повідомленні.

Нагадаємо, ми писали, як ВПО отримати виплати від французької гуманітарної організації ACTED.

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