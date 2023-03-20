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Украинцам выплачивают 18 тысяч гривен за три месяца. Кто может получить помощь

Фото: Украинские беженцы в Польше (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Немецкий фонд возобновляет выплаты украинским гражданам, нуждающимся в помощи в связи с войной. Денежная помощь предусмотрена людям, получившим временную защиту в Польше.

Кто может рассчитывать на денежный грант и как подать заявку на выплаты, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на сайт благотворительного фонда Diakonie Katastrophenhilfe.

Кто может претендовать на выплаты от немецкого фонда

На странице организации объявили о возобновлении выплат жителям Украины с марта 2023 года. Денежная помощь рассчитана на людей, бежавших от войны и прибывших в Польшу после 24 февраля 2022 года независимо от их национальности. Это могут быть люди, получившие временную защиту или статус беженца в Польше.

Есть два основных условия получения выплат от немецкого фонда Diakonie Katastrophenhilfe:

  • не получать ранее денежную помощь от других международных организаций (например, ООН, Красный Крест). Выплаты от польского правительства не являются препятствием;
  • принадлежать к уязвимым категориям – члены семьи, не имеющие доступа к регулярному доходу, достаточному для покрытия минимального уровня жизни.

Размер выплат – 710 злотых ежемесячно в течение 3 месяцев для главы семьи (в сумме приблизительно 18 тыс. грн). Остальные члены семьи получат по 610 злотых в месяц (в общей сложности по 15,4 тыс. грн).

Фото: Помощь предусмотрена тем, кто еще не получал выплаты от международных организаций (gettyimages.com)

Как подать заявку на денежную помощь

Подать заявку на выплаты можно на приеме в ближайшем пункте помощи в Польше. Для этого нужно:

  • нажать кнопку " Назначить встречу " на сайте или связаться по номеру 800 000 232, 800 011 177, 0048918199499, если нет возможности прийти лично;
  • получить код при посещении центра. Не обязательно брать всех членов семьи;
  • подать заявку на сайте, воспользовавшись кодом.

Центры проверки заявок откроются 23 марта 2023 года в 13 городах Польши:

  • Вроцлав;
  • Калиш;
  • Кошалин;
  • Люблин;
  • Сувалки;
  • Пиш;
  • Цешин;
  • Дзялдово;
  • Мронгово;
  • Нидзица;
  • Свидница;
  • Валбжих;
  • Венгрув.

Рассмотрение заявки может занять месяц. Учитываются критерии уязвимости: возраст, инвалидность, состояние здоровья, беременность, а также возможности домохозяйства. Результат рассмотрения придет в SMS-сообщении.

Напомним, мы писали, как ВПЛ получить выплаты от французской гуманитарной организации ACTED.

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