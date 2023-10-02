Українцям в Ірландії починають видавати посвідки на проживання: у чому суть нововведення

Міністерство юстиції Ірландії починає зв'язуватися із українськими біженцями для видачі їм карток дозволу на проживання (IRP). Відомство запустило поетапний проект із випуску карток.

Що означає нововведення для українців в Ірландії, РБК-Україна розповідає з посиланням на Міністерство юстиції та пояснення українського консула Олексія Тютюненка.

Зазначається, що зараз реалізується проект, за яким із біженцями зв'язуються електронною поштою, щоб отримати підтвердження їхньої адреси. Це дасть змогу оновити інформацію у системі та випустити картку дозволу на проживання в Ірландії Irish Residence Permit (IRP).

"Враховуючи обсяги, ми зв'язуємося з людьми поетапно. Будуть зроблені спроби зв'язатися з усіма, хто від початку надав адреси електронної пошти. Коли ми завершимо з цією групою, перейдемо до тих, чиїх електронних адрес у нас нема. Очікуємо, що це буде наприкінці жовтня-листопада", – пояснили документування біженців у міністерстві юстиції.

Українцям не треба самим звертатися до міністерства, поки не отримають відповідний запит.

Міграційні експерти пояснюють, що отримання карток IRP не змінює прав біженців чи термінів перебування, але допомагає при перетині кордону та оформленні деяких документів.

"Це стосується всіх, хто має тимчасовий захист. По суті, це спрощення, щоб не перевидавати на 100 тисяч осіб листи тимчасового захисту, який вже продовжений на рік, і скоріш за все, буде продовжений ще. З травня українці самі звертаються за Irish Residence Permit, подаючи свій жовтий лист про тимчасовий захист", – пояснює Олексій Тютюненко.

Дозвіл на проживання IRP українці будуть мати так само, як інші іноземці, наприклад, з робочими візами.

Консул додає: дозвіл на проживання IRP буде виданий рівно до терміну закінчення тимчасового захисту. За місяць-півтора до закінчення строку дії його треба буде поновити.

Нещодавно влада Ірландії виділила додатковий мільярд євро на українських біженців. Це фінансування спрмують на оплату житла для українців.

Також ми писали, що в Ірландії почали розсилати фейкові листи українським біженцям. Йшлося нібито про екстрадицію в Україну для служби в збройних силах.

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