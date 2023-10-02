Украинцам в Ирландии начинают выдавать виды на жительство: в чем суть нововведения

Министерство юстиции Ирландии начинает связываться с украинскими беженцами для выдачи им карт разрешения на проживание (IRP). Ведомство запустило поэтапный проект по выпуску карт.

Что означает нововведение для украинцев в Ирландии, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Министерство юстиции и объяснение украинского консула Алексея Тютюненко.

Отмечается, что в настоящее время реализуется проект, по которому с беженцами связываются по электронной почте, чтобы получить подтверждение их адреса. Это позволит обновить информацию в системе и выпустить карту вида на жительство в Ирландии Irish Residence Permit (IRP).

"Учитывая объемы, мы связываемся с людьми поэтапно. Будут сделаны попытки связаться со всеми, кто изначально предоставил адреса электронной почты. Когда мы завершим с этой группой, перейдем к тем, чьих электронных адресов у нас нет. Ожидаем, что это будет в конце октября-ноября", – объяснили документирование беженцев в министерстве юстиции.

Украинцам не нужно самим обращаться в министерство, пока не получат соответствующий запрос.

Миграционные эксперты объясняют, что получение карт IRP не меняет прав беженцев или сроков пребывания, но помогает при пересечении границы и оформлении некоторых документов.

"Это касается всех, кто имеет временную защиту. По сути, это упрощение, чтобы не перевыдавать на 100 тысяч человек письма временной защиты, которая уже продлена на год, и, скорее всего, будет продлена еще. С мая украинцы сами обращаются за Irish Residence Permit, подавая свое желтое письмо о временной защите", – объясняет Алексей Тютюненко.

Разрешение на проживание IRP украинцы будут иметь так же, как другие иностранцы, например, с рабочими визами.

Консул добавляет: вид на жительство IRP будет выдан ровно до срока окончания временной защиты. За месяц-полтора до истечения срока действия его нужно будет обновить.

Недавно власти Ирландии выделили дополнительный миллиард евро на украинских беженцев. Это финансирование направят на оплату жилье для украинцев.

Также мы писали, что в Ирландии начали рассылать фейковые письма украинским беженцам. Речь шла якобы об экстрадиции в Украину для службы в вооруженных силах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.