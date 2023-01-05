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Українцям у Франції видаватимуть картки з грошима на перший час: деталі

Фото: Українці у Франції (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Для українських біженців у Франції готують нововведення – новоприбулим видаватимуть спеціальні банківські картки із коштами.

Ці гроші українці зможуть витрачати на перші потреби, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на ibsintelligence.com.

Повідомляється, що французький стартап банківських послуг Welcome.Place уклав угоду з фінськими PayTechs Enfuce та Epassi, а також із платіжним гігантом Visa, щоб запустити картки для українських біженців, які прибувають до Франції.

У рамках "Привітального пакету" біженці отримають картку Visa, на яку попередньо будуть нараховані кошти для полегшення витрат на низку товарів та послуг протягом перших тижнів перебування у Франції.

Програма зможе віддалено встановлювати повний контроль над витратами по кожній карті, включаючи те, де і як її можна використовувати, з повним відстеженням та моніторингом того, як витрачаються гроші.

Фото: Витрати з карток біженців відстежуватимуь (gettyimages.com)

Після завершення пілотного проекту буде підписано більший контракт, щоб розширити карткову програму для більшої кількості біженців.

"Прискорення доступу до основної грошової системи покращує перспективи відновлення життя в нових умовах, і тому Visa пишається тим, що працює з Enfuce над створенням програми Welcome.Place для тих, хто постраждав від вимушеного переселення", – сказала представник компанії Visa Кетрін Браун.

З початку війни до Франції прибуло близько 120 тисяч наших співгромадян.

Нагадаємо, ми писали, як виїхати з Британії та закрити всі виплати.

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