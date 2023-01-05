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Украинцам во Франции будут выдавать карты с деньгами на первое время: детали

Фото: Украинцы во Франции (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Для украинских беженцев во Франции готовят нововведение – новоприбывшим будут выдавать специальные банковские карты с денежными средствами.

Эти деньги украинцы смогут тратить на первые нужды, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на ibsintelligence.com.

Сообщается, что французский стартап банковских услуг Welcome.Place заключил соглашение с финскими PayTechs Enfuce и Epassi, а также с платежным гигантом Visa, чтобы запустить карты для прибывающих во Францию украинских беженцев.

В рамках "Приветственного пакета" беженцы получат карту Visa, на которую предварительно будут начислены средства для облегчения затрат на ряд товаров и услуг в первые недели пребывания во Франции.

Программа сможет удаленно устанавливать полный контроль над расходами по каждой карте, включая то, где и как ее можно использовать, с полным отслеживанием и мониторингом расходования денег.

Фото: Расходы с карточек беженцев будут отслеживать (gettyimages.com)

После завершения пилотного проекта будет подписан контракт, чтобы расширить карточную программу для большего количества беженцев.

"Ускорение доступа к основной денежной системе улучшает перспективы восстановления жизни в новых условиях, и потому Visa гордится тем, что работает с Enfuce над созданием программы Welcome.Place для пострадавших от вынужденного переселения", – сказала представитель компании Visa Кэтрин Браун.

С начала войны во Францию прибыло около 120 тысяч наших граждан.

Напомним, мы писали, как уехать из Британии и закрыть все выплаты.

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