Повернення додому. Як виїхати з Британії та закрити всі виплати

Українці, які отримали прихисток у Британії, дедалі частіше цікавляться, як виїхати з країни та закрити усі виплати.

Які кроки необхідно зробити нашим біженцям, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на блог "Українка у Великій Британії" киянки Лідії Виноградної.

Українка перерахувала основні дії, щоб закрити виплати та зобов'язання під час тривалого виїзду з країни.

"Зовсім нещодавно сипалися пости, що робити, коли приїхав, але зараз мені в особисті повідомлення пишуть багато запитань про те, як із країни виїхати і як закрити всі виплати", – пише вона.

Фото: Інформаційний пункт для українців у Лондоні (gettyimages.com)

Якщо українець виїжджає з Британії назавжди або щонайменше на термін довше 28 днів, необхідно:

Закрити клейм Universal Credit (універсальна допомога для українців).

"Для цього потрібно написати в журнал, що ви просите припинити виплати, тому що залишаєте країну на невизначений час. Дуже важливо зробити це своєчасно, тому що може бути ситуація, коли вам гроші нарахують, а потім попросять їх повернути, бо опрацюють ваш запит", – зазначає вона.

Також можна просто прийти на чергову співбесіду зі своїм work coach та повідомити його про це.

"Якщо ви знаходитесь за кордоном більше 1 місяця, ви не можете отримувати Universal Credit", – додає вона.

Закрити посібник на дитину Child Benefit.

"Ви можете це зробити онлайн, тільки якщо у вас є британські права. В іншому випадку ви повинні або додзвонитися по телефону або написати на пошту", –попереджає Лідія Виноградна.

Telephone:

0300 200 3100

Outside UK:

+44 161 210 3086

Пошта:

HM Revenue and Customs – Child Benefit Office

PO Box 1

Newcastle upon Tyne

NE88 1AA

United Kingdom

Закрити статус самозайнятості self-employed

"Якщо ви працювали як self-employed і у вас є номер UTR, вам потрібно повідомити HMRC, що ви припинили працювати як самозайнятий в UC.

"Також це не звільняє вас від заповнення податкової декларації після закінчення податкового року", – попереджає українка.

Завершити трудові відносини із роботодавцем

"Вам необхідно отримати останній payslip та форму, яка називається P60, де будуть написані всі податки, які ви сплатили за поточний податковий рік", – радить киянка.

Фото: Перед від'їздом потрібно відмовитись від виплат (gettyimages.com)

Якщо українець переплатив податки, то сума повернеться після закінчення податкового року: прийде лист на останню адресу, яка була зареєстрована у податковій.

Нагадаємо, ми писали, як зміняться правила та виплати для біженців у різних країнах.