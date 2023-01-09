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У Польщі посилюють правила для українців: повний перелік змін

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Понеділок 09 січня 2023 13:29
У Польщі посилюють правила для українців: повний перелік змін Фото: Українці в Польщі (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Українським біженцям у Польщі у 2023 році змінюють правила перебування та отримання допомоги. Нові умови набудуть чинності із 1 березня.

Які зміни чекають українців в Польщі в цьому році, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на rfi.fr.

Статус PESEL UKR мають оформяти всі біженці

Статус тимчасового захисту у Польщі українці отримують при реєстрації номера PESEL, який видається один раз на все життя і є аналогом українського ідентифікаційного номера. Примітку UKR роблять для всіх українців, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року.

Якщо досі оформлення PESEL UKR було на розсуд українців, які прибували в країну, то зараз це стане обов'язковою умовою для всіх біженців. На реєстрацію буде відводитися 30 днів замість 90.

Статус PESEL UKR автоматично скасовуватимуть при виїзді з Польщі на термін понад 30 днів. Відповідно, втрачатимуться і всі пільги. Наприклад, щомісячні виплати по 500 злотих (понад 4000 гривень) на дитину. Органи соціального страхування (ZUS) отримуватимуть від Прикордонної служби інформацію з реєстру про перетин українцями кордону, отже проживання в Україні та регулярні візити у Польщу для отримання виплат стануть неможливі.

У Польщі посилюють правила для українців: повний перелік змінФото: Перевірка документів на польському кордоні (twitter.com/straz_graniczna)

Номер PESEL UKR можна буде відновити, якщо українець знову шукатиме прихистку від війни в Польщі.

Колективне житло більше не буде безплатним

Із 1 березня біженці зможуть проживати у таборах, гуртожитках, пансіонатах і подібних закладах розміщення безкоштовно перші 120 днів з дати прибуття. Раніше термін перебування без оплати із безкоштовним харчуванням не обмежувався.

Тепер треба буде платити за себе після 4 місяців проживання у колективному житлі:

  • із березня – 50% вартості (не більше 40 злотих на добу);
  • із травня – 75% вартості за умови проживання понад 180 днів (не більше 60 злотих на добу).

Від оплати звільнять кілька категорій біженців: осіб із інвалідністю, пенсіонерів і тих, хто потребує допомоги сторонньої особи; вагітних; осіб, які виховують дітей віком до 12 місяців або трьох і більше дітей.

У Польщі посилюють правила для українців: повний перелік змін

Фото: Колективне житло стане платним (notesfrompoland.com)

Для біженців будуть доступні нові документи

Українські біженці зможуть оформити електронну посвідку на проживання у застосунку Diia.pl (mObywatel — для українців). Цей електронний документ дозволить багаторазово перетинати кордон Польщі із закордонним паспортом без потреби оформлювати візу. Також – подорожувати Європою та світом.

А з 1 квітня біженці зможуть подавати документи на отримання посвідки на тимчасове проживання – карти побиту. Якщо у статусі тимчасового захисту в Польщі можна проживати до 3 років, то карта побиту дозволить планувати своє життя в країні тим українцям, які влаштувалися там на роботу або відкрили бізнес.

Нагадаємо, ми писали, як змінилася вартість комунальних послуг у Польщі.

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