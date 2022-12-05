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Українців у Німеччині почали штрафувати на сотні євро: у чому причина

Фото: Вулиця в Берліні (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У Німеччині українців почнуть карати за порушення правил дорожнього руху. Йдеться про скарги на неправильне паркування наших співгромадян.

Яке може бути покарання, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на сторінку німецько-української асоціації "Українці в Німеччині/Ukrainian Future".

"На паркування українців раніше закривали очі"

Українських водіїв у Німеччині закликають не порушувати правил ПДР, бо почали поступати скарги від місцевих мешканців.

"Дуже важлива інформація для водіїв в Німеччині! Просимо вас дотримуватись правил паркування. Раніше на це закривали очі, але надалі незаконне паркування не допускатиметься. Просимо вас слідкувати за дотриманням законодавства Німеччини", – звертаються до українців, які керують авто в Німеччині.

За інформацією організації, минулого тижня в Гамбурзі евакуатори відбуксирували перші автомобілі з українськими номерами.

"Це обійдеться кожному автовласнику в кілька сотень євро. Зазвичай забрати машину зі штрафного майданчика вартує від 300 євро. Неправильне паркування також є проблемою, оскільки це може серйозно порушити спільне проживання по сусідству", – попереджають наших переселенців.

Останнім часом до державних установ надходить надто багато скарг від сусідів щодо неправильного паркування авто на українських номерах, пояснюють ситуацію українцям.

Фото: Німці пишуть скарги на паркування українців по сусідству (unsplash.com/ibrahim-rifath)

Які штрафи діють у Німеччині за порушення правил дорожнього руху

Ще у листопаді 2021 року в Німеччині затвердили новий перелік штрафів, розміри яких суттєво зросли. У значні суми оцінюються перевищення швидкості, порушення правил паркування, незаконне користування тротуарами, велодоріжками. Наприклад:

  • перевищення швидкості у населених пунктах до 15 км/год – 50 євро;
  • перевищення швидкості у населених пунктах до 20 км/год – 70 євро;
  • перевищення дозволеної швидкості більше 40 км/год – 400 євро;
  • паркування у зоні, що забороняє стоянку – 50 євро;
  • паркування в місці для людей з обмеженими можливостями – 55 євро;
  • паркування на смузі для пожежних машин, обмеження проїзду для швидкої допомоги – 100 євро;
  • паркування на місці для електромобілів – 55 євро;
  • використання аварійної смуги руху – штраф у розмірі 200-300 євро із забороною водіння на 30 днів;
  • використання автомобілістами тротуарів, твердих узбіч, велодоріжок – до 100 євро;

Нагадаємо, куди поїхати біженцям у Німеччині та на яку допомогу розраховувати.

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ПДРштрафи