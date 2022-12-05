Українців у Німеччині почали штрафувати на сотні євро: у чому причина

У Німеччині українців почнуть карати за порушення правил дорожнього руху. Йдеться про скарги на неправильне паркування наших співгромадян.
Яке може бути покарання, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на сторінку німецько-української асоціації "Українці в Німеччині/Ukrainian Future".
Українських водіїв у Німеччині закликають не порушувати правил ПДР, бо почали поступати скарги від місцевих мешканців.
"Дуже важлива інформація для водіїв в Німеччині! Просимо вас дотримуватись правил паркування. Раніше на це закривали очі, але надалі незаконне паркування не допускатиметься. Просимо вас слідкувати за дотриманням законодавства Німеччини", – звертаються до українців, які керують авто в Німеччині.
За інформацією організації, минулого тижня в Гамбурзі евакуатори відбуксирували перші автомобілі з українськими номерами.
"Це обійдеться кожному автовласнику в кілька сотень євро. Зазвичай забрати машину зі штрафного майданчика вартує від 300 євро. Неправильне паркування також є проблемою, оскільки це може серйозно порушити спільне проживання по сусідству", – попереджають наших переселенців.
Останнім часом до державних установ надходить надто багато скарг від сусідів щодо неправильного паркування авто на українських номерах, пояснюють ситуацію українцям.
Ще у листопаді 2021 року в Німеччині затвердили новий перелік штрафів, розміри яких суттєво зросли. У значні суми оцінюються перевищення швидкості, порушення правил паркування, незаконне користування тротуарами, велодоріжками. Наприклад:
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