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Украинцев в Германии начали штрафовать на сотни евро: в чем причина

Фото: Улица в Берлине (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Германии украинцев начнут наказывать за нарушение правил дорожного движения. Речь идет о жалобах на неправильную парковку наших сограждан.

Какое может быть наказание, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на страницу немецко-украинской ассоциации "Украинцы в Германии/Ukrainian Future".

"На парковку украинцев раньше закрывали глаза"

Украинских водителей в Германии призывают не нарушать правила ПДД, потому что начали поступать жалобы от местных жителей.

"Очень важная информация для водителей в Германии! Просим вас соблюдать правила парковки. Раньше на это закрывали глаза, но в дальнейшем незаконная парковка не будет допускаться. Просим вас следить за соблюдением законодательства Германии", – обращаются к украинцам, которые управляют автомобилем в Германии.

По информации организации, на прошлой неделе в Гамбурге эвакуаторы отбуксировали первые автомобили с украинскими номерами.

"Это обойдется каждому автовладельцу в несколько сотен евро. Обычно забрать машину со штрафной площадки стоит от 300 евро. Неправильная парковка также является проблемой, поскольку это может серьезно нарушить совместное проживание по соседству", – предупреждают наших переселенцев.

В последнее время в государственные учреждения поступает слишком много жалоб от соседей по поводу неправильной парковки авто на украинских номерах, объясняют ситуацию украинцам.

Фото: Немцы пишут жалобы на парковку украинцев по соседству (unsplash.com/ibrahim-rifath)

Какие штрафы действуют в Германии за нарушение ПДД

Еще в ноябре 2021 года в Германии был утвержден новый перечень штрафов, размеры которых существенно выросли. В значительные суммы оцениваются превышение скорости, нарушение правил парковки, незаконное пользование тротуарами, велодорожками. Например:

  • превышение скорости в населенных пунктах до 15 км/ч – 50 евро;
  • превышение скорости в населенных пунктах до 20 км/ч – 70 евро;
  • превышение разрешенной скорости более 40 км/ч – 400 евро;
  • парковка в зоне, запрещающей стоянку – 50 евро;
  • парковка в месте для людей с ограниченными возможностями – 55 евро;
  • парковка на полосе для пожарных машин, ограничение проезда для скорой помощи – 100 евро;
  • парковка на месте для электромобилей – 55 евро;
  • использование аварийной полосы движения – штраф в размере 200-300 евро с запретом вождения на 30 дней;
  • использование автомобилистами тротуаров, твердых обочин, велодорожек – до 100 евро;

Напомним, куда поехать беженцам в Германии и на какую помощь рассчитывать.

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ПДРштрафи