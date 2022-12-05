Украинцев в Германии начали штрафовать на сотни евро: в чем причина

В Германии украинцев начнут наказывать за нарушение правил дорожного движения. Речь идет о жалобах на неправильную парковку наших сограждан.
Какое может быть наказание, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на страницу немецко-украинской ассоциации "Украинцы в Германии/Ukrainian Future".
Украинских водителей в Германии призывают не нарушать правила ПДД, потому что начали поступать жалобы от местных жителей.
"Очень важная информация для водителей в Германии! Просим вас соблюдать правила парковки. Раньше на это закрывали глаза, но в дальнейшем незаконная парковка не будет допускаться. Просим вас следить за соблюдением законодательства Германии", – обращаются к украинцам, которые управляют автомобилем в Германии.
По информации организации, на прошлой неделе в Гамбурге эвакуаторы отбуксировали первые автомобили с украинскими номерами.
"Это обойдется каждому автовладельцу в несколько сотен евро. Обычно забрать машину со штрафной площадки стоит от 300 евро. Неправильная парковка также является проблемой, поскольку это может серьезно нарушить совместное проживание по соседству", – предупреждают наших переселенцев.
В последнее время в государственные учреждения поступает слишком много жалоб от соседей по поводу неправильной парковки авто на украинских номерах, объясняют ситуацию украинцам.
Еще в ноябре 2021 года в Германии был утвержден новый перечень штрафов, размеры которых существенно выросли. В значительные суммы оцениваются превышение скорости, нарушение правил парковки, незаконное пользование тротуарами, велодорожками. Например:
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