Українці виїжджають. У Польщі бракує працівників для сезонної роботи: деталі

У Польщі бракує працівників для сезонної роботи у готельній індустрії. Одна з причин дефіциту кадрів – відтік українців до інших країн.

У польських готелях важко знайти персонал навіть при зарплаті у 1400 євро, повідомляє РБК-Україна з посиланням на bankier.pl.

Готельна індустрія у Польщі стикається із нестачею працівників. Найбільший попит на робочі руки – влітку. Зараз є багато оголошень про сезонну роботу - потрібні працівники на рецепцію, кухарі, бармени, покоївки. Готелі пропонують пільги у вигляді приватного медичного обслуговування, знижок на навчання, товари та послуги компанії.

"Шукаючи співробітників, ми пропонували близько 6 тисяч злотих (1400 євро – ред.) на руки. Однак виявляється, що навіть такі зарплати не приваблюють людей. Важко знайти персонал", – розповідає власник пансіонатів на півострові Хель неподалік від Гданська Яцек Голубовський.

Причиною дефіциту робочих рук є демографічна ситуація у Польщі. Раніше ситуацію рятували українці. Тепер експерти відзначають помітний відтік працівників з України зі сфери послуг.

"Це пов’язано, зокрема, зі зниженням інтересу українських громадян до роботи в Польщі. Вони їдуть за кращими зарплатами до Німеччини, країн Скандинавії та Канади", – звертає увагу Моніка Банись з Personnel Service.

За її словами, для Польщі зарплата у 1400 євро – це гарний рівень. Але у Німеччині чи Нідерландах мінімальна зарплата становить 1,5 тис. євро, але фактично можна заробити набагато більше.

Раніше ми писали, що у Польщі критичний дефіцит працівників із України. Через брак сезонних працівників під загрозою врожай полуниці.

Також ми розповідали, як у Польщі змінилося ставлення до працівників із України. Українців цінують за працьовитість.