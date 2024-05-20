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Украинцы выезжают. В Польше не хватает работников для сезонной работы: детали

Понедельник 20 мая 2024 13:08
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Украинцы выезжают. В Польше не хватает работников для сезонной работы: детали Фото: Работа в отеле (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Польше не хватает рабочих для сезонной работы в гостиничной индустрии. Одна из причин дефицита кадров – отток украинцев в другие страны.

В польских отелях тяжело найти персонал даже при зарплате в 1400 евро, сообщает РБК-Украина со ссылкой на bankier.pl.

Гостиничная индустрия сталкивается с нехваткой работников. Наибольший спрос на рабочие руки – летом. Сейчас есть много объявлений о сезонной работе – нужны работники на ресепшн, повара, бармены, горничные. Отели предлагают льготы в виде частного медицинского обслуживания, скидок на обучение, товары и услуги компании.

"Ища сотрудников, мы предлагали около 6 тысяч злотых (1400 евро – ред.) на руки. Однако оказывается, что даже такие зарплаты не привлекают людей. Трудно найти персонал", – рассказывает владелец пансионатов на полуострове Хель неподалеку от Гданьска Яцек Голубовский.

Причиной дефицита рабочих рук является демографическая ситуация в Польше. Раньше ситуацию спасали украинцы. Теперь эксперты отмечают заметный отток работников из Украины из сферы услуг.

"Это связано, в частности, со снижением интереса украинских граждан к работе в Польше. Они едут за лучшими зарплатами в Германию, страны Скандинавии и Канады", – обращает внимание Моника Банись из Personnel Service.

По ее словам, для Польши зарплата в 1400 евро – это хороший уровень. Но в Германии или Нидерландах минимальная зарплата составляет 1,5 тыс. евро, но фактически можно заработать гораздо больше.

Ранее мы писали, что в Польше критический дефицит работников из Украины. Из-за нехватки сезонных работников под угрозой урожай клубники.

Также мы рассказывали, как в Польши изменилось отношение к работникам из Украины. Украинцев ценят за трудолюбие.

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