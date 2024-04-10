Як у Польщі змінилося ставлення до працівників із України: опитування
Більшість роботодавців у Польщі доброї думки про українських працівників. Найбільше українців цінують за швидку адаптацію та працьовитість.
Натомість самі поляки стали гірше ставитися до працівників з України, повідомляє РБК-Україна з посиланням на pap.pl.
Дослідження "Барометр ринку праці Польщі" від компанії Personnel Service виявило, що 78% польських роботодавців позитивно або нейтрально ставляться до працівників із України. Зокрема, опитані працедавці вказали на позитивні якості українських співробітників:
- українці можуть швидко адаптуватися до нових умов у компанії – 42% респондентів;
- українці працьовиті – 34% працедавців;
- українці вміють швидко вивчати польську мову – 30% опитаних.
Кожен четвертий підприємець цінує працівників з України за їхній досвід, а кожен п’ятий – за скромність, створення позитивної атмосфери та лояльність. 14% цінують знання українців. Але 17% роботодавців не цінують українців ні за що – торік таку відповідь давали лише 5% респондентів.
Однак широка громадськість ставиться до працівників з України дещо інакше, відзначають експерти компанії. Позитивне ставлення висловили чверть опитаних, торік таких відповідей було на 10% більше. Негативне ставлення зросло з 14% до 18%.
Крім того, 41% поляків вважають, що зростання заробітної плати сповільнюється через українців. Конкуренцію на ринку праці з боку працівників зі сходу бачить кожен п'ятий (21%) респондент.
Фото: Українців цінують за здатність адаптуватися (gettyimages.com)
"Погіршення ставлення до українців у суспільстві є викликом для відділів кадрів в організаціях, які працюють або планують працевлаштовувати іноземців. Згідно з нашим дослідженням, це стосується аж 43% компаній у Польщі. Необхідно зосередитися на навчанні та інтеграції співробітників", – зазначив представник компанії Кшиштоф Інглот.
Аналіз результатів за галузями показує, що компанії в ІТ-секторі найбільш позитивно ставляться до українців: 56% респондентів висловили цілком позитивну або позитивну думку. У промисловості цей показник виявився на 6% нижчим.
Нагадаємо, ми писали, скільки поляків підтримують прийом українських біженців. Опитування виявило, як змінилися настрої суспільства.
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