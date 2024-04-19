До половини ягід пропаде. У Польщі критичний дефіцит працівників із України

Польські фермери б'ють на сполох – через брак сезонних працівників під загрозою майбутній врожай полуниці. На полях можуть залишитися до 40% ягід.

Ситуація із сезонними працівниками може вплинути на всю економіку Польщі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на yavp.pl.

Польські фермери стикнулися із проблемою – не можуть знайти сезонних робітників із України, щоб збирати цьогорічний урожай полуниці. Старт сезону прогнозується вже на початку травня.

"Кількість садів і насаджень збільшується, а працівників – ні. Не потрібна купа математиків, щоб зрозуміти, яким буде ефект", – каже власник агентства з працевлаштування Цезарій Сигоцький.

За його прогнозом, масштаби нестачі робочої сили на полях і в садах будуть дуже відчутними. На кущах може залишитися незібраними 40% плодів.

В останні роки за сезонні роботи у Польщі бралися переважно українці. Останнім часом через війну в Україні на польських полях працюють здебільшого або підлітки, або чоловіки від 60 років.

"Якщо ми не матимемо доступу до працівників із України, наша економіка, сільське господарство та промисловість зіткнуться із труднощами. Я маю господарство на 100 гектарів і відчуваю ці проблеми на власному досвіді. Нещодавно шукав 100 працівників для просапування полуниці, знайшов лише 50 людей", – розповів Цезарій Сигоцький.

Фото: Більшість сезонних працівників у Польщі – українці (gettyimages.com)

За словами підприємця, працівники з Африки чи Азії не вирішать проблеми, бо декого з них цікавлять лише відповідні документи та можливість виїхати до Західної Європи.

У цьому році в Польщі пропонують такі умови для збирачів полуниці – 17-20 злотих за годину (167-197 грн). Також премії та безкоштовне проживання. Власники господарств підрахували з даних попередніх років, що працівники можуть заробити від 4,3 тис. злотих (42 300 грн) до навіть 9 тис. злотих (88 570 грн) на місяць до відрахування податків. Проте охочих небагато.

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