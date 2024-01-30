Українці "шоковані" одним із видів медичних послуг у Британії: опитування

Українських біженців у Британії дивує нестача стоматологів у країні та складність отримати лікування зубів. Про це йдеться у дослідження Бірмінгемського університету.

Через недоступність стоматологічних послуг українці лікують зуби під час відвідування України, розповідає РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Українці, які переїхали до Великої Британії, відзначають відсутність стоматологів як один із найдивовижніших аспектів британського життя. Про це йдеться у дослідженні Бірмінгемського університету про досвід людей, які отримали гуманітарні візи.

Хоча доступ до медичної допомоги у NHS (Національна служба охорони здоров'я) для українців є безкоштовним, але дослідники з почули відверті розповіді про складність отримати лікування зубів. Респонденти негативно оцінили надання стоматологічних послуг у рамках NHS порівняно із Україною.

Одна з учасниць опитування, 30-річна біженка з України, розповіла, що не знайшла стоматолога, до якого могла б записатися у Британії.

"У нас немає стоматолога. Це божевілля, для нас це неможливо. В Україні індустрія стоматологів величезна, скрізь, і тому ви просто йдете, і це приблизно 10 фунтів стерлінгів, 8 фунтів стерлінгів, і ви можете почистити, відбілити, як голлівудську посмішку", – розповіла вона.

Біженка розповіла, що у разі виникнення додаткових проблем за суму в 2000 фунтів стерлінгів (2340 євро) можна отримати "абсолютно нові зуби, з нуля".

"А тут ми прийшли: "Можна"? "Ні, ні, ні, у нас немає місць", – описала українка ситуацію із записом до стоматолога у Британії.

Деякі британські родини, які прийняли українських біженців, відзначають, що їхні гості організовують прийом у стоматолога під час візитів додому.

Торік опитування BBC виявило, що 90% стоматологічних практик у Великій Британії відмовляють новим дорослим пацієнтам. За даними уряду, нестача стоматологів призвела до того, що 12 млн людей у країні обходиться без стоматологічної допомоги.

За візовими схемами до Британії переїхали 188 200 українців, які втекли від війни.

Нагадаємо, ми писали, що тисячі українських біженців їздять додому, щоб відвідати лікаря. Біженці кажуть, що медицина краща в Україні - лікуватися дешевше та швидше.

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