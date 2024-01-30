Украинцы "шокированы" одним из видов медицинских услуг в Британии: опрос

Украинских беженцев в Британии удивляет недостаток стоматологов в стране и сложность получить лечение зубов. Об этом говорится в исследовании Бирмингемского университета.

Из-за недоступности стоматологических услуг украинцы лечат зубы во время посещения Украины, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Украинцы, переехавшие в Великобританию, отмечают отсутствие стоматологов как один из самых удивительных аспектов британской жизни. Об этом говорится в исследовании Бирмингемского университета об опыте людей, получивших гуманитарные визы.

Хотя доступ к медицинской помощи в NHS (Национальная служба здравоохранения) для украинцев бесплатный, но исследователи услышали откровенные рассказы о сложности получить лечение зубов. Респонденты негативно оценили предоставление стоматологических услуг в рамках NHS по сравнению с Украиной.

Одна из участниц опроса, 30-летняя беженка из Украины, рассказала, что не нашла стоматолога, к которому могла бы записаться в Британии.

"У нас нет стоматолога. Это безумие, для нас это невозможно. В Украине индустрия стоматологов огромна, везде, и поэтому вы просто идете, и это примерно 10 фунтов стерлингов, 8 фунтов стерлингов, и вы можете почистить, отбелить, как голливудскую улыбку" , – рассказала она.

Беженка рассказала, что в случае возникновения дополнительных проблем за сумму в 2000 фунтов стерлингов (2340 евро) можно получить "совершенно новые зубы, с нуля".

"А здесь мы пришли: "Можно"? "Нет, нет, нет, у нас нет мест", – описала украинка ситуацию с записью к стоматологу в Британии.

Некоторые британские семьи, принявшие украинских беженцев, отмечают, что их гости организуют прием у стоматолога во время визитов домой.

В прошлом году опрос BBC выявил, что 90% стоматологических практик в Великобритании отказывают новым взрослым пациентам. По данным правительства, недостаток стоматологов привел к тому, что 12 млн человек в стране обходится без стоматологической помощи.

По визовым схемам в Британию переехали 188 200 украинцев, сбежавших от войны.

Напомним, мы писали, что тысячи украинских беженцев ездят домой, чтобы навестить врача. Беженцы говорят, что медицина лучше в Украине – лечиться дешевле и быстрее.

Также мы рассказывали, что врачи в Польше выступают за расширение списка профильных специалистов, к которым пациенты могут попасть без направления семейного врача. В частности, речь идет об упрощении доступа к окулистам.