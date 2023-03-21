Українці працюють вже у половині польських фірм: скільки їм платять

Кожна друга польська компанія взяла на роботу працівників із України. Третина фірм готові платити їм більше, ніж полякам.

Половина українців працюють на посадах нижчого рівня, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на yavp.pl.

У Польщі зросла частка компаній, які працевлаштували українців. У листопаді таких фірм було 42%, зараз їх уже 49%. Про це свідчать дані нового дослідження "Барометр польського ринку праці" компанії Personnel Service.

Більше половини українців працюють у Польщі на посадах нижчого рівня – таких 56%. Посади середньої ланки в польських фірмах займають 32% українців.

Заробітна плата, яку платять українцям, така:

понад 25 злотих брутто на годину має майже кожен третій українець;

21% роботодавців у Польщі платять українцям від 22,8 до 24,9 злотих брутто за годину.

понад 40 злотих брутто за годину платять у 8% фірм.

При цьому зростає готовність польських роботодавців платити українцям більше, ніж полякам на тій самій посаді. Зараз таких фірм 31%, у листопаді 2022 року їх було 19%.

У дослідженні з'ясували ставлення поляків до працевлаштування українських іммігрантів. 35% респондентів позитивно ставляться до працівників з України, а 45% – нейтрально.

Фото: Половина працівників з Україні – на посадах нижчого рівня (gettyimages.com)

Але зростає і занепокоєність щодо конкуренції на ринку праці. Якщо рік тому 80% відсотків поляків вважали, що українці не становлять для них загрози на ринку праці, а зараз таких – 68%.

Також 41% поляків переконані, що працівники з-за кордону на ринку праці стримують ріст зарплат. 36% опитаних вважають, мігранти ніяк не впливають на величину щомісячної винагороди.

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