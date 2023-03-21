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Українці працюють вже у половині польських фірм: скільки їм платять

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Вівторок 21 березня 2023 15:55
Українці працюють вже у половині польських фірм: скільки їм платять Фото: Робота в Польщі (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Кожна друга польська компанія взяла на роботу працівників із України. Третина фірм готові платити їм більше, ніж полякам.

Половина українців працюють на посадах нижчого рівня, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на yavp.pl.

У Польщі зросла частка компаній, які працевлаштували українців. У листопаді таких фірм було 42%, зараз їх уже 49%. Про це свідчать дані нового дослідження "Барометр польського ринку праці" компанії Personnel Service.

Більше половини українців працюють у Польщі на посадах нижчого рівня – таких 56%. Посади середньої ланки в польських фірмах займають 32% українців.

Заробітна плата, яку платять українцям, така:

  • понад 25 злотих брутто на годину має майже кожен третій українець;
  • 21% роботодавців у Польщі платять українцям від 22,8 до 24,9 злотих брутто за годину.
  • понад 40 злотих брутто за годину платять у 8% фірм.

При цьому зростає готовність польських роботодавців платити українцям більше, ніж полякам на тій самій посаді. Зараз таких фірм 31%, у листопаді 2022 року їх було 19%.

У дослідженні з'ясували ставлення поляків до працевлаштування українських іммігрантів. 35% респондентів позитивно ставляться до працівників з України, а 45% – нейтрально.

Українці працюють вже у половині польських фірм: скільки їм платять

Фото: Половина працівників з Україні – на посадах нижчого рівня (gettyimages.com)

Але зростає і занепокоєність щодо конкуренції на ринку праці. Якщо рік тому 80% відсотків поляків вважали, що українці не становлять для них загрози на ринку праці, а зараз таких – 68%.

Також 41% поляків переконані, що працівники з-за кордону на ринку праці стримують ріст зарплат. 36% опитаних вважають, мігранти ніяк не впливають на величину щомісячної винагороди.

Нагадаємо, ми писали, як відрізняються витрати на життя в Україні та Польщі.

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