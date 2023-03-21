Украинцы работают уже в половине польских фирм: сколько им платят
Каждая вторая польская компания взяла на работу работников из Украины. Треть фирм готовы платить им больше, чем полякам.
Половина украинцев работают на должностях более низкого уровня, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на yavp.pl.
В Польше выросла доля компаний, трудоустроивших украинцев. В ноябре таких фирм было 42%, сейчас их уже 49%. Об этом свидетельствуют данные нового исследования "Барометр польского рынка труда" компании Personnel Service.
Более половины украинцев работают в Польше на должностях более низкого уровня – таких 56%. Должности среднего звена в польских фирмах занимают 32% украинцев.
Заработная плата, которую платят украинцам, следующая:
- более 25 злотых брутто в час получает почти каждый третий украинец;
- 21% работодателей в Польше платят украинцам от 22,8 до 24,9 злотых брутто в час.
- более 40 злотых брутто в час платят в 8% фирм.
При этом растет готовность польских работодателей платить украинцам больше, чем полякам на той же должности. Сейчас таких фирм 31%, в ноябре 2022 их было 19%.
В исследовании выяснилось отношение поляков к трудоустройству украинских иммигрантов. 35% респондентов положительно относятся к работникам из Украины, а 45% – нейтрально.
Фото: Половина работников из Украины – на должностях низшего уровня (gettyimages.com)
Но растет и беспокойство по поводу конкуренции на рынке труда. Если год назад 80% поляков считали, что украинцы не представляют для них угрозы на рынке труда, а сейчас таких – 68%.
Также 41% поляков убеждены, что работники из-за границы на рынке труда сдерживают рост зарплат. 36% опрошенных считают, что мигранты никак не влияют на величину ежемесячного вознаграждения.
Напомним, мы писали, как отличаются расходы на жизнь в Украине и Польше.
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