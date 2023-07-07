Українці у Польщі стали рідше їздити лікуватися в Україну: дослідження

У Польщі перебуває майже 2 мільйони громадян України, половина з яких – біженці. Частка українців, які їздять лікуватися додому, суттєво знизилася за останній рік.

У 2023 році тільки кожен 10% українець їде з Польщі в Україну у разі проблем зі здоров'ям, повідомили TRAVEL РБК-Україна експерти міграційної платформи EWL.

Якщо до початку війни в Україну їздили лікуватися 22% українців, які перебували у Польщі, то у 2023 році – лише 10%. Такі дані дослідження "Громадяни України на польському ринку праці. Нові виклики та перспективи", яке провели платформа та Фонд EWL і Центр Східноєвропейських студій Варшавського університету.

Основними причинами такого рішення є труднощі та побоювання, пов’язані з війною в Україні, вважають автори дослідження.

Між тим, громадяни України частіше звертаються до польських лікарів: у 2023 році державною медициною скористалися 45% опитаних. А у 2021 році таких було 37%. Безкоштовною державною медициною у Польщі користуються 55% біженців.

"За останні півтора року кількість громадян України, які перебувають у Польщі з дітьми, зросла в 5 разів. Це стало величезним викликом для польської системи освіти та охорони здоров’я", – зазначає Марія Кузенко, операційний директор фонду EWL.

Приватною медициною користується 25% українців у Польщі. Серед економічних мігрантів цей показник 31%.

Але до 33% українців заявляють про самолікування (у 2021 таких було 22%). На думку експертів, до дистанційного консультування з лікарями люди звикли під час пандемії.

Опитування проводилося 4-13 березня 2023 року у великих містах Польщі серед громадян України, які проживають у цій країні.

Нагадаємо, ми писали, кого з українців стосується зміна умов легального перебування у Польщі.

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