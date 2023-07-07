У Польщі змінюються умови легального перебування українців: кого це стосується

Із 1 липня у Польщі скасований стан епідемічної загрози, за яким продовжувалося легальне перебування українців, які приїхали в країну до 24 лютого 2022 року.

Дію яких документів продовжать у зв'язку із війною, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на uainkrakow.pl.

Зміни у законодавстві для українців пояснила речниця Малопольського воєводи Йоанна Пазьо.

"Громадяни України зараз мають два приводи, щоб легально перебувати на території Польщі, а саме спеціальний закон щодо COVID-19, який закінчуються 31 липня 2023 року (через 30 днів після закінчення епідемічного стану) та Закон про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом. Таким чином легальне перебування громадян України продовжене до 4 березня 2024 року", – пояснила вона.

Для українців, які приїхали до Польщі до 24 лютого 2022 року, продовжуються терміни дії таких документів:

посвідок на тимчасове проживання;

національних віз;

виїзду з території Республіки Польща;

термміни добровільного повернення, зазначені в рішеннях про зобов’язання іноземця повернутися;

польських документів, що посвідчують особу іноземця;

дозволів на толероване перебування.

Тобто, якщо громадянин України перебуває у Польщі за посвідкою на тимчасове проживання, яка була дійсна до 24 лютого 2022 року, то цей документ буде актуальним до 31 липня 2023 року. Після цього застосовуватиметься спецзакон про допомогу громадянам України, тому дія посвідки буде продовжена до 4 березня 2024 року.

Але є категорії українців, для кого після 31 липня 2023 року легальне перебування у Польщі не продовжать. Це українці, які:

перебувають у Польщі в рамках безвізового режиму;

живуть у Польщі за шенгенською візою;

мають візу, яку видала інша держава Шенгену;

мають дозвіл на проживання, який видала інша держава Шенгену;

перебувають на підставі довгострокової візи, виданої іншою державою ЄС, яка не є країною шенгенської зони;

перебувають на підставі дозволу на проживання, виданого іншою державою ЄС, що не входить до шенгенської зони.

Після 4 березня 2024 року у Польщі зможуть довше перебувати школярі (до 31 серпня 2024 року) та випускники шкіл (до 31 вересня 2024 року).

Нагадаємо, ми писали, що ще одна країна ЄС планує видавати посвідки на проживання українцям.

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