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Украинцы в Польше стали реже ездить лечиться в Украину: исследование

Фото: Медицина в Польше (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Польше находятся почти 2 миллиона граждан Украины, половина из которых – беженцы. Доля украинцев, ездящих на лечение домой, существенно снизилась за последний год.

В 2023 году только каждый 10% украинец едет из Польши в Украину в случае проблем со здоровьем, сообщили TRAVEL РБК-Украина эксперты миграционной платформы EWL.

Если до начала войны в Украину ездили лечиться 22% находившихся в Польше украинцев, то в 2023 году – только 10%. Такие данные исследования "Граждане Украины на польском рынке труда. Новые вызовы и перспективы", которое провели платформа и Фонд EWL и Центр Восточноевропейских студий Варшавского университета.

Основными причинами такого решения являются трудности и опасения, связанные с войной в Украине, считают авторы исследования.

Между тем граждане Украины чаще обращаются к польским врачам: в 2023 году государственной медициной воспользовались 45% опрошенных. А в 2021 году таких было 37%. Бесплатной государственной медициной в Польше пользуются 55% беженцев.

"За последние полтора года количество граждан Украины, находящихся в Польше с детьми, выросло в 5 раз. Это стало огромным вызовом для польской системы образования и здравоохранения", – отмечает Мария Кузенко, операционный директор фонда EWL.

Частной медициной пользуются 25% украинцев в Польше. Среди экономических мигрантов этот показатель 31%.

Но до 33% украинцев заявляют о самолечении (в 2021 году таких было 22%). По мнению экспертов, к дистанционному консультированию с врачами люди привыкли во время пандемии.

Опрос проводился 4-13 марта 2023 года в крупных городах Польши среди граждан Украины, проживающих в этой стране.

Напомним, мы писали, кого из украинцев касается изменения условий легального пребывания в Польше.

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