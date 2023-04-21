Українці у Польщі стали більш забезпеченими: нове дослідження

У Польщі вивчили, як змінилося матеріальне становище українців у країні за рік війни. Забезпечених людей побільшало.

Істотно змінився стиль життя та дозвілля людей з України, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на thefirstnews.com.

Як змінився "портрет" українців у Польщі

Портрет українців, які мешкають у Польщі, змінився – з початку війни покращилося їхнє матеріальне становище, повідомила газета Rzeczpospolita. Дані отримала дослідницька компанія Selectivv із мобільних телефонів.

Зазначається, що більшість українців у Польщі зараз – переважно жінки з вищою освітою та діти. Це контрастує із ситуацією до вторгнення Росії 24 лютого 2022 року. У січні 2022 року 57% українців у Польщі були чоловіками. Наразі ця цифра впала до 40%.

При цьому кількість дітей до 18 років з України зросла з 200 тисяч до 1,4 млн осіб, але меншою стала частка людей від 45 до 60 років.

Фото: У Польщі побільшало українок з дітьми (gettyimages.com)

Українці у Польщі стали більш забезпеченими

Якщо у січні 2022 року лише 6% відсотків українського населення Польщі були дуже забезпеченими, то зараз 24% мають "гарне" матеріальне становище та 64% – "середнє".

За рік частка людей з дуже добрим матеріальним становищем зросла на 7% (до 13%), а з добрим матеріальним становищем – на цілих 30% (до 54%), – повідомляє видання.

"У Польщі у нас дві абсолютно різні громади українців. Це люди, які мають різний матеріальний статус, але й по-різному проводять вільний час", – зазначив гендиректор Selectivv Олександр Лучовський.

Газета повідомила, що нинішні українці не тільки більш забезпечені, а й частіше обирають проводити вільний час у театрах чи кіно, а не у барах чи ресторанах.

Найчастіше біженці обирають для дозвілля торгові центри (така сама картина була й до війни). Частка людей, які відвідують басейни чи спортивні зали, зросла з 5% у 2022 році до 18% у 2023-му. Українців, які відвідують кінотеатри та театри побільшало у 4 рази – (з 1% до 4%). При цьому кардинально знизилася частка тих, хто відвідує ресторани та бари – з 36 до 6%.

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